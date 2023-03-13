فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی امواجی ناپایدار طی امروز و نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: سامانه بارشی علاوه بر کاهش دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه به تناوب سبب وزش باد، بارندگی و رعدوبرق در استان کرمانشاه می‌شوند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و در نیمه غربی استان از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود ممکن است در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر عمومی و رگبار تگرگ نیز همراه گردد.

دولتشاهی بیان کرد: در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده به استثنای افزایش نسبی دمای روزانه، ابرناکی قسمتی تا نیمی از آسمان و در بعضی ساعات وزش باد پدیده قابل توجه دیگری برای استان نخواهیم داشت.