نامه متکی به کوشنر: تهدید و گفتگوی همزمان ممکن نیست/ فشار فرانسه برای تحریم سیاستی شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای به برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران همچنان به ابتکارات مبتنی بر حسن نیست با حسن نیت پاسخ متقابل خواهد داد.

متکی تصریح کرد : تحریم های یکجانبه نزدیک به سه دهه است که عمدتا توسط آمریکا و بعضا به صورت غیر رسمی توسط برخی از اروپائیان علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است وتجربه 29 ساله کشور من نشان می دهد که وضع این گونه تحریم ها ایران را در نیل به استقلال، خودکفایی و پیشرفت های علمی و تکنولوژیک مصمم تر وسرعت برنامه ها را بیشتر کرده است.

وی در این نامه تاکید کرده است : تهدید به تحریم واعمال آن، خود دلیل محکمی بر لزوم استقلال، خودکفایی وعدم وابستگی ایران به خارج از کشور می باشد. حتما توجه دارید که دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای، در اوج تحرم های یکجانبه آمریکا و تحریم های غیر رسمی اروپا صورت گرفته است.

وزیر امور خارجه افزوده است : فشار فرانسه برای تحریم های یکجانبه بیشتر و تشویق اتحادیه اروپا به این اقدام، پیروی از سیاست شکست خورده ای است که در طول این مدت دنبال شده است.

متکی تصریح کرده است : اعمال اقدامات و تحریم های یکجانبه علیه کشورها، از یک طرف امری غیر قانونی بوده و نقض فاحش اهداف و اصول منشور ملل متحد محسوب می شود و از طرف دیگر خود دلیلی مبنی بر اثبات ناتوانی و ناکارآمدی شورای امنیت است. علاوه بر این وضع تحریم های یکجانبه با ادعاهای مطرح شده مبنی بر تعهد به پیگیری راه حل های دیپلماتیک و مذاکراتی در تناقض آشکار می باشد ، نمی توان صحبت از مذاکره و گفتگو نمود و مسیر تهدید و فشار را دنبال کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از نامه خود به همتای فرانسوی آورده است : آمریکا و برخی کشورهای دارنده سلاح هسته ای که به تعهدات خود تحت معاده عدم اشاعه پایبند نبوده و نمی باشند خود را ضامن حفظ این معاهده می خوانند و برای انحراف افکار عمومی جهانی از زرادخانه های هسته ای خود، انگشت اتهام را بر اساس اطلاعات واهی و گمراه کننده به سوی کشوری نشانه می روند که سلاح های کشتار جمعی هیچ جایگاهی در استراتژی های امنیتی و دفاعی از آن نداشته و ندارد.

وی افزوده است : این در حالی است که رژیم صهیونیستی بدون هیچ گونه دغدغه خاطر، فشار جهانی و یا اعمال نظارت های بین المللی نسبت به فعالیت های و تاسیسات خود، در حال گسترش کمی و کیفی سلاح های هسته ای می باشد. همان دولت هایی که تلاش می کنند تا شورای امنیت را وادار به تحمیل اقدامات تنبیهی ناعادلانه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران نمایند و یا به اقدامات یکجانبه متوسل می شوند خود همواره مانع از اتخاذ هر گونه اقدام شورای امنیت، ولو اقدامی اندکی، برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به تبعیت از قواعد حاکم بر رژیم عدم اشاعه شده اند.

متکی اعلام کرده است : خوشبختانه تجربه سالهای اخیر نشان داد که این کشورهای معدود دیگر قادر نیستند اراده خود را بر ملت های مختلف از جمله در منطقه خاورمیانه تحمیل نمایند.

متکی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان حقوقی فراتر از حق مسلم خود تحت معاهده عدم اشاعه نمی باشد و به کمتر از حقوق مشروع خود نیز رضایت نخواهد داد افزود: ایران مواضع و اصول روشنی برای استیفای حقوق قانونی و مشروع خود دارد. ما اعتماد سازی را اقدامی دو سویه دانسته و معتقدیم در ازاء برداشتن گام های بلند جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، گام های متقابل را در پذیرش عملی حق خویش مشاهده نکرده ایم. جمهوری اسلامی ایران، کشوری مسئولیت پذیر در نظام بین الملل است ولی اجازه پایمال شدن حقوق خویش را نخواهد داد.

وی اعلام کرده است : جمهوری اسلامی ایران همچنان که به ابتکارات مبتنی بر حسن نیت با حسن نیت متقابل پاسخ خواهد داد در برابر سیاست های مبتنی بر تهدید و فشار نیز رفتار متقابل و متناسب را اتخاذ خواهد کرد. استفاده از اهرم شورای امنیت، تحریم های اقتصادی و سایر تهدیدات نمی تواند مردم و دولت ما را لحظه ای از تصمیمی که اتخاذ کرده اند منصرف نمایند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش پایانی نامه خود نیز آورده است : مایلم یک بار دیگر تاسف دولت ایران را از مواضع دو گانه برخی از کشورهای غربی نسبت به بحث سلاح های هسته ای بیان کنم. برخی کشورها در حالی که به سرعت نسل های مختلف سلاح های هسته ای را آزمایش کرده وحتی رهبرانشان جهان را به استفاده از سلاح هسته ای تهدید می کنند و در حالی که نسبت به داشتن سلاح های هسته ای هم پیمانان خود در نقاط مختلف جهان کوچکترین نگرانی ندارند از سوی دیگر تلاش می کنند کشورهای مستقل جهان را که به دنبال انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز هستند بر خلاف نص صریح مفاد NPT از حقوق خود محروم نمایند.

وی افزوده است : جای تاسف است که این کشورها برای تحمیل نظرات یکجانبه خود به هر روشی متوسل می شوند. بیائید باور کنیم در هزاره سوم دوران رویکرد مبتنی بر قدرت محوری بدون مسئولیت پذیری و یکجانبه گرایی به سر آمده است.

متکی در پایان این نامه برای مردم فرانسه بهروزی و سعادت آرزو نموده است.