لزوم برگزاری باشکوه‌ نماز جماعت در مدارس و ادارات استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح روز دوشنبه در هفتمین اجلاس استانی نماز با اشاره به اهمیت فریضه نماز گفت: آنچه که همه ما باید آن را نصب العین خود قرار بدهیم، کلام اولیاء‌الله و کلام رحمت اللعالمین است و به فرموده پیامبر اسلام (ص) نماز کلید بهشت و ستون دین است.

وی اظهار داشت: بهترین وسیله‌ای که یاد خداوند را برای ما متجلی می‌کند، «نماز» است و چنانچه این سفره لایزال الهی نصب العین قرار بگیرد، منجر به رستگاری انسان در دنیا و آخرت می‌شود.

بهرام‌نیا لازمه سعادتمندی و خوشبختی هر انسان در دنیا و آخرت را برپایی «نماز» ذکر کرد و افزود: در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام علیرغم حملات شدید در طول شبانه‌روز و فشارهای سخت زیر باران گلوله و در اوج سختی، نماز را اقامه کردند، در واقع شاه‌کلید سعادتمندی انسان نماز است و منجر به گشایش در سایر امورات نیز خواهد شد.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بر ضرورت توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه و تقویت اُنس با قرآن در دانش آموزان تأکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام در ادامه با تأکید بر مدیران برای برپایی هر چه بهتر فریضه نماز جماعت در ادارات گفت: آراستگی ظاهری مساجد، مطابق با اصول فکری و اعتقادی و رعایت نظافت و بهداشت برای پاکیزه‌تر شدن مساجد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: برخی نمازخانه‌های بین راهی مناسب و در شأن و تراز نمازگزاران نیست که مسئولان مرتبط با حوزه مساجد باید به توسعه و تجهیز این اماکن مقدس، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند تا معنویت مضاعفی در این مساجد ایجاد شود.

وی با قدردانی از دغدغه‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خصوص فرهنگ‌سازی در ارتباط با اقامه نماز، به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد از تمام ظرفیت‌های موجود برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر نماز جماعت در ادارات و مدارس استفاده کنند.