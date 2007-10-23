46 میلیارد دلار دیگر برای هزینه های جنگ افروزی های بوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این آخرین دستور "جرج بوش" رقم کلی درخواست مالی یک سال را برای جنگهای عراق،افغانستان وعملیاتهای ضد تروریسم به 196.4 میلیارد دلار خواهد رساند که از حملات 11 سپتامبر سال 2001 تاکنون به مراتب بیشترین رقم برای یک سال به شمار می رود.

اگر این رقم به طور کلی توسط کنگره تصویب شود؛ رقم کلی اختصاص شده برای این امور را از آن زمان به بعد به بیش از 800 میلیون دلار خواهد رساند. با توجه به میزان کنونی، اختصاص بودجه به جنگهای آمریکا می تواند تا زمانی که بوش دفتر ریاست جمهوری را ترک کند، تا یک تریلیون دلار برسد، رقمی که با برخی اقدامها، ازترکیب جنگهای کره و ویتنام فراتر خواهد رفت.

دموکراتها که سال گذشته با حمایت مردم مخالف جنگ عراق کنترل کنگره را بر عهده گرفتند؛همواره از طرح بودجه بوش انتقاد و وی را به علت تلاش برای بودجه بیشتر برای این جنگها پس از وتوی لایحه مربوط به توسعه برنامه بیمه بهداشتی کودکان که درست چند هفته پیش صورت گرفت، به تمسخر گرفتند.

" نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و " هری رید" رهبر اکثریت سنای آمریکا از لایجه بودجه جنگی بوش به عنوان نمونه ای برای اولویتهای اشتباه انتفاد کردند.

پیشتر نیز " رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا با اعتراف به تحلیل رفتن قدرت نظامی کشورش به سبب جنگ افروزی در خاورمیانه، از کنگره کشورش خواست تا 42.3 میلیارد دلار دیگر را برای جنگهای عراق و افغانستان تصویب کند.

