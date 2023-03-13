گذشتن از جان برای دفاع از وطن بزرگترین معامله با خدا است 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی، ظهر دوشنبه در جلسه گرامیداشت شهدا ضمن ارج نهادن به این روز و مقام شامخ شهدا اظهار کرد: بر اساس آیات و روایات، شهدا در سرای آخرت متنعم هستند و به اهل دنیا برای حرکت در این مسیر امیدواری می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه تکرار یاد و خاطره شهدا برای خودمان مفید و ارزشمند است، ابراز کرد: باید در حد توان به فرزندان شهدا کمک کنیم و وظیفه حاکمیت است که در کنار پدر و مادر و نزدیکان شهدا باشد تا ذره‌ای از عظمت آن‌ها را جبران کند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه شهدا برای حفظ منفعت جمعی از وجود خود گذشتند، بیان کرد: گذشتن از جان بالاترین فداکاری است و خداوند هم در قرآن ارزش آن را بیان کرده است.

وی با بیان اینکه در دوران جوانی انسان کمتر به فکر مرگ است، عنوان کرد: در برهه‌هایی از زندگی مثل دوران پیری و زمان تشییع جنازه یاد مرگ بیشتر خود را نشان می‌دهد و این در حالی است که شهدا نه تنها به یاد مرگ بودند بلکه با دلاوری و شجاعت به سراغ ان رفتند.

افشارچی با تأکید بر اینکه شجاعت به خرج دادن برای گذشتن از جان والاترین ارزش برای انسان است، تصریح کرد: دفاع از وطن بزرگترین معامله با خدا و پیامبران است.

وی عزت کنونی کشور را نشأت گرفته از مفاهیم شهادت، جهاد و شهید دانست و گفت: بزرگداشت مقام شهدا با اجرای برنامه‌های متنوع‌تر از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان جدی گرفته شود.

در این مراسم از فصل دوم کتاب وصیتنامه شهدا رونمایی شد و جمعی از فرزندان شهدا، فعالان عرصه علمی و هنری و برگزیدگان مسابقات قرآن مورد تجلیل قرار گرفتند.