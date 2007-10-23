رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو حضور در رقابتهای گزینشی المپیک را هدف قرار داده است . این رقابتها آذر ماه در چین و کره جنوبی برگزار خواهد شد و مربیان تیم ملی قصد دارند در اوزانی که شانس بیشتری برای کسب سهمیه دارند نفرات خود را انتخاب و به این دوتورنمنت اعزام کنند.

اردوی آمادگی تیم ملی برای حضور در این رقابتها از روز شنبه در سالن شهید کبکانیان آغاز خواهد شد. کادر فنی تیم ملی به منظور انتخاب نفرات دوم و سوم تیم ملی یک دور رقابت انتخابی برگزار می کند. این مسابقات بین نفرات فعلی دوم و سوم تیم ملی با نفرات برتر رقابتهای المپیاد ایرانیان روز شنبه در سالن شهید کبکانیان برگزار خواهد شد.

اعضای اصلی تیم ملی که ماه گذشته در رقابتهای قهرمانی جهان در برزیل به میدان رفتند از حضور در این رقابتها معاف هستند.