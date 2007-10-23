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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۱۰

/ هفته دهم لیگ برتر /

برتری پرگل نیوکاسل مقابل تاتنهام

برتری پرگل نیوکاسل مقابل تاتنهام

تیم فوتبال نیوکاسل شب گذشته با نتیجه پرگل 3 بر یک مقابل تاتنهام در ورزشگاه خانگی خود به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تنها دیدار باقیمانده از هفته دهم رقابت های لیگ برتر انگلستان ، دیشب نیوکاسل با گل های مارتینز(45)، کاکاپا(50) و میلنر(73) مقابل تک گل رابی کین(57) از تاتنهام، میهمان خود را در سنت جیمز پارک شکست داد تا ضمن بهبود موقعیت خود در جدول رده بندی ، وضعیت تاتنهام را بیش از پیش دچار مشکل کند.

جدول رده بندی :
1- آرسنال 25 امتیاز(یک بازی کمتر)
2- منچستریونایتد 23 امتیاز
3- منچسترسیتی 22 امتیاز
4- لیورپول 19 امتیاز(یک بازی کمتر)
.........................................
18-تاتنهام 7 امتیاز
19- دربی کانتی 6 امتیاز
20- بولتون 5 امتیاز

کد مطلب 573248

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