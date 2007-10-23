برتری پرگل نیوکاسل مقابل تاتنهام

به گزارش خبرگزاری مهر، در تنها دیدار باقیمانده از هفته دهم رقابت های لیگ برتر انگلستان ، دیشب نیوکاسل با گل های مارتینز(45)، کاکاپا(50) و میلنر(73) مقابل تک گل رابی کین(57) از تاتنهام، میهمان خود را در سنت جیمز پارک شکست داد تا ضمن بهبود موقعیت خود در جدول رده بندی ، وضعیت تاتنهام را بیش از پیش دچار مشکل کند.

جدول رده بندی :

1- آرسنال 25 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- منچستریونایتد 23 امتیاز

3- منچسترسیتی 22 امتیاز

4- لیورپول 19 امتیاز(یک بازی کمتر)

.........................................

18-تاتنهام 7 امتیاز

19- دربی کانتی 6 امتیاز

20- بولتون 5 امتیاز