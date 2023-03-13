۵ تن مواد غذایی فاسد در دیر معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آدمیت‌نسب عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر در راستای صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای شاخصه‌های بهداشتی فعالیت‌های مؤثری را برنامه‌ریزی و اجرایی می‌کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی در این شهرستان جمع‌آوری و معدوم شده است.

وی اضافه کرد: این مواد غذایی شامل انواع نوشیدنی، کیک، آب میوه، لبنیات و انواع ترشیجات بوده که پس از شناسایی توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر جمع‌آوری و معدوم شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با بیان این‌که با فروشندگان مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته، بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود، اظهار داشت: در همین مدت تعداد هفت واحد صنفی متخلف پس از طی مراحل قانونی پلمپ و ۷۲ واحد نیز به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی معرفی شد.

آدمیت‌نسب تصریح کرد: تاریخ تولید و انقضا، مجوز و پروانه ساخت وزارت بهداشت، آدرس کارخانه، نام محصول و مواد تشکیل‌دهنده را به عنوان پنج مشخصه اصلی مواد غذایی است که مردم باید در هنگام خرید مواد غذایی به توجه کنند.

وی تاکید کرد: شهروندان تخلفات احتمالی را به بازرسان شبکه بهداشت و درمان و یا شماره تلفن ۱۹۰ سامانه ارتباط مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند.