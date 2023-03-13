به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید احمدی روز دوشنبه ، در آستانه ماه مبارک رمضان نشست مبلغات حوزه های علیمه خواهران استان، با اشاره به جلد ۲۱ صحیفه نور با بیان اینکه یکی از وظایف طلاب شناخت مکتب امام است، اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بر اینکه وارد بحث های پیش پا افتاده نشوید.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه افزود: وظایف و کار اصلی طلاب را فهم اسلام و تفهیم ناب اسلامی دانست و مردم‌سالاری دینی در رأس اهداف ماست و راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی یا جمهوری اسلامی با شناخت مکتب امام حل می‌شود.

وی در این راستا به سه مورد اشاره کرد: اولاً اعتقاد به اندیشه امام دوم فهم اندیشه امام و سوم ارائه این اندیشه به مخاطبان جامعه که در این عرصه نقش بانوان و دختران روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود و استکبار جهانی متوجه این نقش اساسی شده است.

احمدی گفت: باید حوزه‌های علمیه خواهران در عمل و کنشگری و عرضه تبلیغی در ماه مبارک رمضان به طور جدی وارد کار شوند و نقش بانوان و الگوی زن مسلمان به صورت ایجابی و نقش نوجوانان به علت پاک طینت بودنشان را مدنظر قرار دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه زنان و دختران مهمترین نقش موثر در حوزه خانه و تربیت را بر عهده دارند، ادامه داد: بانوان باید در جایگاه کنشگر فعال رسانه‌ای و فرهنگی اجتماعی حاضر شوند و با محوریت قرآن و اهل بیت در آن به کار خود ادامه دهند.

در ادمه این نشست مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان زنجان گفت: اراده خدا بر این تعلق گرفته که حکومت در دست صالحان باشد. انبیا کتاب به عنوان میزان و حکمت آورده‌اند و آنچه که مردم باید انجام بدهند عدل است تا عدالت در عالم حکم‌فرمایی کند.

حجت الاسلام محدر افزود: امروز ترس استکبار جهانی از جمهوری اسلامی تبدیل به الگوی جهانی شده است و ما در پیچ تمدنی هستیم که تمام دنیای غرب با تمام شگردها و فتنه‌هایش به دنبال نابودی جمهوری اسلامی ایران است.حوزه ها و طلبه‌ها باید دانشمند باشند و باری از دوش انقلاب بر دارند نه اینکه خودشان بار باشند.

وی ادامه داد: طلبه‌ها باید برای حفظ نظام و اسلام و دین دغدغه داشته باشند، چرا که در قبال کوتاهی‌های خود پاسخگو خواهیم بود. باید از ظرفیت‌های موجود در نهایت استفاده را ببریم زیرا خداوند محتاج بنده‌هایش نیست و اگر مسئله‌ای به دست ما حل نشوند قطعاً به دست قوم دیگر به ثمر خواهد رسید، چه خوب است که آن قوم، ما باشیم. امروز به برکت خون شهدا و امام این انقلاب به دست ما رسیده است و دشمنان منتظر دلسردی و سستی ما هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران گفت: حوزه باید از افراد نخبه و تمدن‌ساز و مستعد پر شوند و ماه رمضان که دلها آماده است فرصتی‌ست جهت تبلیغ و تبیین و توجه داشته باشید با وعده‌های مادی و دنیوی حوزه را تبلیغ نکنید اسلام و انقلاب با جانفشانی های بزرگ به دست آمده است آشنا شویم به وظایف ما و آگاهی داشته باشیم و بحث تبلیغ و جهاد تبیین را جدی بگیرید که در پیشگاه خدا داشته باشیم و شرمنده شهدا نباشیم.