به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن گمار شامگاه دوشنبه در آئین روز شهدا با اشاره به جایگاه شهدا اظهار داشت: جایگاه و مقام شهید بسیار بالاست و باید یاد و خاطره آنها همیشه زنده بماند، انسان‌های بی ادعایی که بدون هیچ گونه چشم داشت تنها برای رضایت خدا به شهادت رسیدند.

وی افزود: همه وامدار خون شهدا، خانواده شهدا، مقاومت جانبازان و آزادگان و ایثارگران هستیم و امید است که در راه خدمت رسانی به این عزیزان کوتاهی نکنیم.

مسئول ستاد شهدای شهرداری‌های کشور تصریح کرد: جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تقویت فرهنگ ایثار و فداکاری دارد و تقویت فرهنگ ایثار از الزامات پیشرفت در گام دوم انقلاب است.

وی ادامه داد: آنچه که امروز در جامعه ما ارزش یافته و فرصتی برای خدمتگزاری فراهم شده، به برکت خون شهدا بوده که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

مسئول ستاد شهدای شهرداری‌های کشور تصریح کرد: باید حواسمان به نسل امروز باشد و سعی کنیم خدمات متناسب با نیاز آنها باشد

وی خاطر نشان کرد: توجه به دغدغه‌های نسل امروز باعث می‌شود نسل بعدی نورانی و ولایی باشد.