۱ آبان ۱۳۸۶، ۹:۲۳

تمهیدات دولت برای رفع کسری 15 درصدی بودجه آموزش وزارت بهداشت

معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت از کسری بودجه 15 درصدی بخش آموزش وزارت بهداشت و تمهیدات دولت برای رفع آن خبر داد.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه آموزشی وزارت بهداشت دارای 15 درصد رشد منفی بوده است. در واقع بودجه بخش آموزش وزارت بهداشت 15 درصد از بودجه بدون متمم سال گذشته کمتر بود.

وی دلیل این کمبود بودجه را اشتباه در محاسبه سرانه دانشجویی برای دانشگاه های علوم پزشکی ذکر کرد و گفت: این مسئله با جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد مورد قبول واقع شده و کسری بودجه وزارت بهداشت در بخش آموزش به تصویب رسیده است.

معاون وزیر بهداشت یاد آور شد: در حال حاضر به دنبال منابع تأمین این بودجه هستیم تا با جابجایی که دولت در برخی منابع انجام می دهد، این کسری بودجه جبران شود.

عین اللهی گفت: بودجه بخش آموزش در 6 ماهه اول 100 درصد بودجه تخصیص پیدا کرد اما برای بودجه 6 ماهه دوم باید با جابجایی منابع، کسری بودجه بخش آموزش وزارت بهداشت تأمین شود.
