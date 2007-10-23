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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۳۱

محتشمی پور به مهر خبر داد:

دیدار زنان اصلاح طلب با سیدحسن خمینی

مجمع زنان اصلاح طلب در راستای دیدارهای خود با احزاب،‌ گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، هفته آینده با حجت‌الاسلام سید حسن خمینی دیدار و گفتگو می کنند.

فخرالسادات محتشمی پور، سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از دیدار زنان اصلاح طلب با نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را پیگیری مباحث مطرح شده در مجمع زنان اصلاح طلب عنوان کرد.

وی گفت: ما در این دیدار بر روی مشارکت سیاسی زنان و بحث زنان و انتخابات تأکید و خواسته خود مبنی بر لحاظ سهمیه 30 درصدی زنان در لیست ائتلاف اصلاح طلبان را مطرح خواهیم کرد.

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب در ادامه از مکاتبه این مجمع با دبیران کل احزابی که زنان اصلاح طلب تاکنون با آنها دیدار و گفتگو داشته اند، خبر داد و گفت: مجمع زنان اصلاح طلب از ماه های گذشته تاکنون دیدارهایی را با دبیران کل احزاب و گروه ها داشته و مطالبات خود که همان بحث لحاظ سهمیه 30 درصدی زنان اصلاح طلب در لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان است را مطرح کرده است.

محتشمی پور خاطر نشان کرد: دور اول گفتگوهای زنان اصلاح طلب با دبیران کل احزاب مربوط به بیان خواسته های زنان اصلاح طلب بود در این دیدارهای وعده هایی از سوی دبیران کل احزاب ملاقات شونده داده شد، به همین لحاظ ما ضمن مکاتبه با این احزاب و گروه ها نتیجه اقدامات آنها در خصوص مباحث مطرح شده و وعده هایی که آنها در جلسات با زنان اصلاح طلب مطرح کرده بودند، جویا خواهیم شد.

 

کد مطلب 573266

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