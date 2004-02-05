به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي امروز در همايش ائمه جماعات تهران حوادث پيش آمده در كشور را به جريان ثقيفه تشبيه كرد و افزود: ياران ولايت بايد در مقابل خوارج بايستند.

ابراهيمي با تاكيد براينكه همه چيزبايد در چارچوب قانون و مدنيت باشد، گفت: امروزاينها همان چيزهايي را كه به ما مي آموختند خودشان زيرپا مي گذارند، مگر شما خودتان را منادي قانون گرايي و مردم سالاري نمي دانيد.

رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد تصريح كرد: امروز مي گويند از مقام معظم رهبري مي خواهيم دستور دهد در قانون اساسي بازنگري شود، مگر 8 سال است با همين قانون حكومت نمي كنيد، مگر رئيس جمهوري دو دوره با اين قانون انتخاب نشده است. آن روزي كه قانون به نفع شماست خوب است اما حالا كه به ضرر شما شده، خوب نيست. مگر با اين قانون هر كاري خواستيد نكرديد حالا چه شده كه بايد قانون تغيير داده شود.

وي جامعه پويا را نيازمند عواملي نظير نان، امنيت و اعتماد عنوان كرد و گفت: بين امنيت و نان، نان برامنيت برتري دارد. البته مشكل بزرگ امروز ما نه نان و نه امنيت است بلكه اعتماد است.

ابراهيمي خاطرنشان كرد: هر جرياني بهتر بتواند اعتمادسازي كند موفق تر خواهد بود و از سويي اعتمادسازي با قسم و آيه نيز درست نمي شود و تنها عمل به گفته هاست كه اعتماد ايجاد مي كند.

وي انقلاب اسلامي را ثمره اعتماد مردم به علماي شيعه دانست و گفت: در طول تاريخ علماي شيعه با خدمات صادقانه زمينه اعتماد مردم را به وجود آوردند. امروز نيز مقام معظم رهبري توانسته اند اعتماد مردم را به دست آورند.

رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد به تاكيد بر اينكه انتخابات در وقت مقرر برگزار مي شود، گفت: علما نبايد جايگاه بازي احزاب سياسي باشند و بايد بتوانند مواضع انقلاب را براي مردم تبيين كنند.

ابراهيمي اضافه كرد: امروز براي همه مشخص شده كه عده اي دنبال انقلاب، رهبري، دين وامام نيستند وقصد آنان ارتباط با بيگانگان است زيرا حرفشان با حرف بيگانگان يكي شده است كه اميدواريم همان تعبير مقام معظم رهبري كه اين افراد غافل هستند، درباره آن صحت داشته باشند.



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