علیرضا زاکانی عضو شورای اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان و نماینده تهران در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهارداشت: با تمامی دوستان اصولگرا در حال تعامل هستیم و ارتباطات با آنها جهت مستحکم تر کردن جایگاه اصولگرایی و جبهه متحد برقرار شده، اما هنوز دیدار رسمی از سوی جبهه متحد با چهره های اصولگرای خارج از جبهه انجام نشده است.

تقسیم کشور به شش منطقه

وی با اشاره به فعالیت های جبهه متحد اصولگرایان دراستانهای کشور گفت: برای سهولت انجام کار، استان های کشور به شش منطقه تقسیم شده تا سه مجموعه جبهه علاوه بر تقسیم کار بتوانند به بهترین نحو ممکن از تمامی ظرفیت های خود در کشور بهره بگیرند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: با تقسیم بندی صورت گرفته می توان در حوزه های تحت پوشش و مورد نظر مشارکتی فعال داشت و علاوه بر رسیدگی به خواسته های جبهه های استانی، از تمامی نیروها به بهترین شکل بهره گرفت.

ساز و کار مجزای اصولگرایان برای انتخابات مجلس در تهران

وی در خصوص فعالیت جبهه متحد در تهران نیز اظهارداشت: به زودی شورایی برای پیگیری امورانتخاباتی مربوط به تهران شکل می گیرد که فعالیت های مقدماتی آن آغاز شده است.

زاکانی تصریح کرد: مطمئنا درتهران سازوکاری مجزا برای انتخابات مجلس هشتم شکل خواهد گرفت تا امور مربوط به انتخابات اصولگرایان راتهران پیگیری کند، اما هنوز مسئولان آن مشخص نشده اند.

وارد بررسی مصادیق نشده ایم

وی با تاکید بر اینکه جبهه متحد صولگرایان هنوز وارد بررسی مصادیق انتخاباتی نشده است، خاطرنشان کرد: هرگاه جبهه متحد اصولگرایان قصد ورود به بررسی مصادیق داشته باشد، از تمامی گروه های اصولگرا و افراد سرشناس این طیف در راستای انتخاب شایسته ترین ها بهره خواهد گرفت.