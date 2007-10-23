"میلی باند" در پی بهبود روابط "داونینگ استریت" و کاخ سفید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "دیوید میلی باند" با هدف ترمیم رابطه لندن-واشنگتن که در پی خروج نظامیان انگلیسی از عراق خدشه دار شده به آمریکا سفر کرده و در این سفر تلاش خواهد کرد تا با نزدیک نشان دادن دیدگاه های "داونینگ استریت" به دیدگاه های کاخ سفید، باردیگر، انگلیس را به آمریکا نزدیک کند.

به نوشته این روزنامه، میلی باند در این سفر از تلاشهای "کاندولیزا رایس" همتای آمریکایی خود درباره صلح خاورمیانه و همچنین ادامه مسیر دیپلماتیک در حل موضوع هسته ای ایران حمایت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر خروج نظامیان انگلیسی از عراق، مسئله دیگری که به شدت سبب خشم کاخ سفید شده، سخنان "داگلاس الکساندر" از مقامهای وزارت امور خارجه انگلیس در امور توسعه بین الملل در نشست بانک جهانی در واشنگتن بود ؛ الکساندر در سخنان خود بدون توجه به دیدگاه آمریکا درباره برمه اعلام کرده بود که اگر برمه در مسیر دموکراسی گام بردارد کمکهای اقتصادی و سایر کمکها را دریافت خواهد کرد و این در حالی بود که درست چند روز قبل آمریکا تحریمهایی را علیه برمه وضع کرده بود.

به گزارش مهر، دیلی تلگراف در ادامه نوشت : پس از سخنان الکساندر، چندین تماس از کاخ سفید با لندن برقرار شده و مراتب اعتراض واشنگتن درباره این سخنان به اطلاع انگلیس رسیده است.

یک دیپلمات بین المللی گفت : انگلیس در حالی این هویج بزرگ را به برمه نشان داد که آمریکا چند روز قبل چماق را به این کشور نشان داده بود.

روزنامه دیلی تلگراف نوشت : اما عامل اصلی خشم آمریکا از انگلیس، خروج سریع نظامیان انگلیسی از عراق است و تلاشهایی از جانب "دیک چنی" معاون رئیس جمهور آمریکا و همراهان وی در حال انجام است تا این اقدام انگلیس را بغرنج تر از آنچه هست نشان دهند.

این روزنامه در پایان بار دیگر به ایران اشاره کرد و نوشت : بر خلاف تردیدهایی که درباره چگونگی برخورد با ایران در دولت آمریکا وجود دارد، میلی باند از نقطه نظر رایس در این باره که خواهان ادامه روند دیپلماتیک به همراه افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران است، حمایت می کند.

لازم به ذکر است، پیش از آغاز به کار گوردون براون به عنوان نخست وزیر انگلیس، مقامهای آمریکایی از انتصاب براون به این سمت ناراضی بودند و به بوش هشدار داده بودند که براون همانند بلر از سیاستهای آمریکا دنباله روی نخواهد کرد.