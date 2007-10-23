کریمی مقابل صدرنشین لیگ قطر به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر از فردا با برگزاری دو بازی آغاز خواهد شد که طی آن السد تیم دوم جدول رده بندی در خانه " ام صلال" به میدان می رود و الریان نیز از الوکره پذیرایی خواهد کرد.

اما در یکی از بازی های حساس هفته روز پنجشنبه علی کریمی و یارانش در خانه پذیرای الغرافه صدرنشین خواهند بود. تیمی که با 5 پیروزی پی درپی صدرنشین جدول رده بندی است قطعا نمی تواند حریف آسانی برای کریمی و یارانش باشد.

هادی شکوری نیز در همین روز به همراه تیم العربی میزبان الشمال است. کمترین حسن برتری مقابل الشمال صعود یک پله ای العربی به رده سوم جدول و نزدیک شدن به جمع مدعیان است.

برنامه دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است:

چهارشنبه - 2/8/86

ام صلال - السد

الریان - الوکره

پنجشنبه - 3/8/86

القطر- الغرافه

العربی - الشمال

السیلیا - الخور

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است:

1- الغرافه 15 امتیاز

2- السد 10 امتیاز

3- الشمال 9 امتیاز

4- العربی 8 امتیاز

5- الریان 7 امتیاز- تفاضل گل صفر

6- ام صلال 7 امتیاز- تفاضل 1-

7- القطر 5 امتیاز

8- الوکره 5 امتیاز

9- الخور 4 امتیاز

10- السیلیا بدون امتیاز