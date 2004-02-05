مارمولك ، يك كمدي موفق است

به گزارش خبرنگار هنري مهر : عدنان شاه طلائي ، منتقد و مترجم فيلم و سينما د ررابطه با فيلم مارمولك گفت : اين فيلم يك كمدي بسيار معمولي است كه توانسته است از عناصر كمدي بسيار خوب استفاده مي كند .

وي افزود: در اين فيلم بسته به شرايط مضمون دراين اثر به گونه اي پرداخته شده است و شخصيتها به شكلي گزينش شده اند كه در اين كمدي يك شخصيت مسئوليت پذير از طبقه پائين اجتماع درموعقيت فردي از طبقه ديگر قرار مي گيرد و به اين ترتيب امكان زيادي براي تغيير شخصيت در فيلم بوجود مي آيد .

اين منتقد سينمايي افزود : با توجه به شرايط جامعه اين فيلم توانسته است با بيان انتظارات مردم از روحاني ، مخاطب را به خوبي با خود همراه كند . "مارمولك " فيلم موفقي است كه از دكوپاژ و فيلم برداري خوبي نيز بهره برده است . در شرايط و لحظاتي كه در اين فيلم شخصيت اول آن دچار بحران مي شود ، حركت ها و برشهاي تندي از چهره وي از زواياي مختلف به مخاطب نشان داده مي شود كه با توجه به ديالوگ هاي طنز،به شكل كاملا درونشناختي حس دروني انسان خلافكار به خوبي نمايش داده مي شود .

شاه طلائي افزود : كمال تبريزي در اين فيلم توانسته است به موفقيت خاصي درشخصيت پردازي دست يابد . گفتني است به علاوه پرويز پرستويي ديگر بازيگران اين فيلم نيز كه به شكل غالب غير حرفه اي هستند از عهده نقش خود بر آمده اند .

وي توضيح داد : البته در اين ميان بايد توجه داشت كه با توجه به شخصيت هاي متعددي كه در اين فيلم وجود دارند در برخي موارد نياز به توجه و كار بيشتر روي برخي از شخصيت ها احساس مي شد . براي مثال مي توان به دو شخصيت طلبه جواني كه درمسجد امير به پرسيدن سوالات خود از حاج آقا مي پردازند ، كاركتر شخصيت هاي كمدي هاي اسلپ استيك را به نمايش مي گذارند ، هر چند كه حركات آرامي دارند .

وي در پايان گفت : در مجموع اين فيلم يك كمدي موفق اجتماعي است .