برگزاری اردوهای هجرت در بهبود وضعیت بهداشتی مناطق محروم اثر گذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جهانبخش امینی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بسیج سازندگی و متخصصان بسیج جامعه پزشکی با اعزام تیم های متخصص در رشته های مختلف به مناطق محروم این مشکل را تا حد زیادی حل می کنند.

وی جذب جوانان و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی در اردوهای هجرت بسیج سازندگی را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای فعالیت بسیج به خصوص در اردوهای هجرت سال جاری دانست و تاکید کرد: در راستای حمایت از این فعالیت ها وزارت بهداشت امکانات و تجهیزات خود را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در اختیار بسیجیان قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فعالیت جوانان در عرصه سازندگی مناطق محروم را باعث بهبود وضعیت بهداشت در این مناطق دانست و خاطرنشان کرد: جوانان در اردوهای هجرت بسیج سازندگی، خانه های بهداشت روستای موجود را بازسازی کرده و یا خانه های بهداشت جدید احداث می کنند.

وی درادامه تصریح کرد: دولت و مجلس موظف به حمایت های همه جانبه از فعالیت جوانان در عرصه سازندگی هستند و با توجه به امکاناتی که برای ارائه خدمات بهداشتی در روستاها در اختیار دولت است ما به کمک های بسیج دراین عرصه و به ویژه در مناطق محروم نیازمندیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: این گونه طرح ها با توجه به ارائه آموزش علمی و فنی ، آشنا کردن جوانان با کارهای اجرایی در عین حال ایجاد روحیه وظیفه شناسی و قانونمندی و تاثیر پذیری از فرهنگ بیگانه را از بین می برد.