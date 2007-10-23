بری و حریری بر برگزاری انتخابات لبنان در موعد قانونی آن تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری لبنان، شب گذشته سعد الحریری به دیدار نبیه بری در منطقه عین التینه بیروت رفت و موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درموعد مقرر آن را بررسی کرد.

دربیانیه ای که از دفتر رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان صادرشد، آمده است: دراین نشست نتایج سفر وزیرامورخارجه ترکیه و سفر وزیران امور خارجه فرانسه ، ایتالیا و اسپانیا به بیروت و تماسهای جاری برای حمایت از موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد ارزیابی قرارگرفت.

نبیه بری و حریری فضای آرام و مورد توافق همه گروه های لبنانی را که با تعویق نشست پارلمان به 12 نوامبر همراه شد، مورد تمجید قرار دادند.

بری و حریری همچنین برضرورت فراهم شدن همه فرصت ها و شرایط مناسب برای موفق برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری لبنان در موعد مقرر قانونی آن تاکید کردند.

جمعه شب نیز سعد الحریری برای پنجمین بار با نبیه بری دیدار کرد که این نشست نیزموفقیت آمیز و همراه با توافقات بین دو طرف اعلام شد.



این درحالی است که انتخابات ریاست جمهوری لبنان روز گذشته برای دومین بار به تعویق افتاد.قراربود انتخابات ریاست جمهوری لبنان 25 سپتامبر انجام شود اما به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به امروز 23 اکتبر(اول آبان) موکول شد،اما روزگذشته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تعویق نشست پارلمان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به 12 نوامبر(21 آبان) اعلام کرد.