بخشی از یک منزل مسکونی در خیابان بعثت قم بر اثر انفجار تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام آتش نشانی قم عصر روز سه شنبه انفجار در یک واحد مسکونی خیابان بعثت قم موجب تخریب بخشی از ساختمان و مصدومیت ۳ نفر شد.

مصدومان در این حادثه پس از خروج از ساختمان توسط عوامل آتش نشانی به بیمارستان انتقال داده شدند.

مصدوم شدگان سه برادر در یک خانواده بودند که یکی از آنان سوختگی ۹۰ درصدی داشته است.

علت این حادثه نیز انفجار در کیف حاوی مواد منفجره بیان شده است.

متأسفانه در شب چهارشنبه آخر سال برخی از افراد با استفاده از نارنجک‌های دست ساز و مواد محترقه برای خود و دیگران خطرساز می‌شوند و بر اساس آمارها تاکنون ۱۲ نفر در قم مصدوم شدند.