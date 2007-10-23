به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند: دولت آمریکا خواستار اقدام فوری و به دنبال راه حلی برای بحران به وجود آمده بین ترکیه و "پ. ک. ک" ( حزب کارگران کردستان ترکیه) پیش از نشست منطقه ای درباره عراق است که قرار است ترکیه دوم و سوم نوامبر(11 و 12 آبان ماه) در استانبول میزبان آن باشد.

"کاندولیزا رایس" دراین بیانیه مشترک با "دیوید میلی باند" همتای انگلیسی خود که به آمریکا سفر کرده، پیشنهاد این نشست سه جانبه را مطرح کرد.

رایس و میلی باند در بیانیه مشترک خود از مقامهای عراقی و کرد خواستند تا برای توقف عملیاتهای" پ.ک .ک" گامهای فوری بردارند."رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا نیز در دیدار روز یکشنبه خود با "ویکدی گونل" وزیر دفاع ترکیه در کی یف - پایتخت اوکراین - از دولت وی خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهد.

"برهم صالح" معاون کرد نخست وزیر عراق نیز در واشنگتن به ترکیه هشدار داد که مداخله نظامی می تواند به درگیری و آتش سوزی بزرگتر منطقه ای تبدیل شود و کشورهای دیگر را وارد آن کند.

"عبدالرحمن القادرچی" سخنگوی پ ک ک در گفتگویی هشدار داد که اگر ترکیه به حملات خود ادامه دهد؛ "پ. ک. ک" آن را تلافی خواهد کرد.

ترکیه روز گذشته دهها دستگاه خودرو حامل نیرو را به سوی مرزهای عراق روانه کرد.

تحولات اخیر در پی تصویب مجوز حمله به شمال عراق برای سرکوب شورشیان کرد "پ. ک .ک" توسط پارلمان ترکیه در روز چهارشنبه 25 مهر رخ می دهد.