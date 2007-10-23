به گزارش خبرگزاری مهر، مجله Popular Mechanics با شعار "ایده های بزرگ برای یک دنیای بهتر"، برندگان جایزه موسسه " Breakthrough Awards" را برای بهترین فناوری های سال 2007 معرفی کرد.

این مجله فهرستی متشکل از انقلابی ترین تحولات سال را منتشر کرده است. در جایگاه نخست این فهرست "آی فن" اپل جای گرفته که با ارائه یک صفحه نمایشگر عریض با عملکرد لمس صفحه، یک دیوار جنگی در بخش تلفن های همراه ایجاد کرده است.

آی فن اپل

در رتبه دوم رایانه میزی و شگفت انگیز "سطح" (Surface) محصول مایکروسافت ایستاده است. این رایانه بزرگ که شبیه به یک میز پذیرایی است این امکان را به چندین کاربر می دهد که تنها با لمس صفحه نمایشگر به طور همزمان تصاویر و پرونده های الکترونیکی خود را مرور و دستکاری کنند.

رایانه میزی "سطح"

سامسونگ با حافظه فلاش SSD توانست رتبه سوم را بدست آورد. این حافظه فلاش درحال حاضر تا 64 گیگابایت در دسترس است. این حافظه در آینده می تواند برای ذخیره و بازخوانی اطلاعات در حافظه با حداکثر سرعت، جایگزین دیسک های سخت شود.

حافظه فلاش SSD

بنابراین گزارش، شرکت "ال جی" با تولید "ابر پخش کننده اشعه آبی" (Super Blu Player) که هم توانایی خواندن دیسک های با اشعه آبی را دارد و هم قادر است HD-Dvd را بخواند، در جایگاه چهارم ایستاد.

Popular Mechanics همچنین پروژه زیستی "زونبو" (Zonbu) را هم مورد توجه قرار داده و رتبه پنجم را به این ابزار اعطا کرده است. "زونبو" یک رایانه شخصی بسیار سازگار با محیط زیست است که تنها 99 دلار قیمت دارد و از سیستم عامل لینوکس استفاده می کند. این رایانه شخصی سازگار با محیط زیست ابزاری ایده آل برای جستجو روی وب است.

همچنین رایانه ویژه خودروی "فورد سینک" (Ford Sync) در رتیه ششم طبقه بندی این مجله قرار گرفت. این رایانه می تواند با تمام ابزارهای قابل حمل ارتباط برقرار کند و پیام های متنی را برای راننده بخواند.

در بخش خودروسازی نیز، موتورهای دوگانه سوز الکتریکی شرکت های جنرال موتور، BMW و بنز در رتبه های بعدی این طبقه بندی جای گرفتند. این موتورها تنها 25 درصد از سوخت فسیلی موتورهای عادی را مصرف می کند.

در سکوی بعدی، میز واکنشی شرکت "نینتندو" است که " Wii Fit" نام دارد و می تواند تحولی در دنیای بازی های ویدویی بوجود آورد.

این میز واکنشی با استفاده از وزن و وضع بازیکن بازی های ویدیویی به عنوان عناصر مفیدی برای صدور مجوز نشستن در مقابل کنسول بازی استفاده می کند.

به گزارش مهر، از بین 10 فناوری نوآورانه برتر سال 2007، الیاف پلاستیکی با عنوان Dow Chemical که می تواند در ساخت مواد عایق، جایگزین الیاف شیشه ای شود و همچنین اره برقی محصول شرکت هیتاچی که تا 60 درصد لرزش اره های معمولی در آن کاهش یافته است، در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

بنابراین گزارش، این مجله بیش از یک قرن است که در دنیای علم و فناوری به اکتشاف می پردازد. در حقیقت اولین شماره مجله Popular Mechanics در 11 ژانویه 1902 منتشر شد. در آن زمان موسسه Breakthrough Awards که سه سال بود تاسیس شده بود، تصمیم گرفت یک نشریه تخصصی را برای معرفی فناوری های شگفت انگیزی که به تولید تجاری رسیده اند، منتشر کند.