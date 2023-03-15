به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم در جمع فرمانداران استان، با اشاره به شرایط پرفراز و نشیب سال جاری و لزوم آمادگی و برنامه‌ریزی برای سال پیش‌رو، تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و تعامل مؤثر با اقشار مختلف مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان در سال ۱۴۰۲ ذکر کرد و از فرمانداران خواست تا برنامه‌محوری را در فعالیت‌های خود مورد توجه جدی قرار دهند.

وی در این نشست که تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز در آن حضور داشتند، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عملیات‌های بدر و خیبر و شهیدان مهدی و حمید باکری و همچنین قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله فرمانداران و مسئولان استان، به تشریح شرایط پرفرازونشیب کشور در سال ۱۴۰۱ پرداخت.

وی با بیان اینکه امسال دشمنان انقلاب در قالب یک جنگ ترکیبی و با هدف براندازی نظام، برای فعال کردن گسل‌های مختلف در جامعه کوشیدند، افزود: دشمن از طریق نفوذ در بین دستگاه‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار، یک حرکت عمیق و هوشمند رسانه‌ای را شروع کرد، اما به فرموده رهبر انقلاب، دچار اشتباه محاسباتی شد.

خرّم ادامه داد: اعتقاد مردم به مبانی دینی و انقلابی و نقش هدایت‌گر رهبری حکیم، دو نکته‌ای بود که دشمن را دچار اشتباه در محاسبات خود کرد و در این میان پافشاری دولت مردمی به اصول و مبانی انقلاب نیز موجب شد که دشمن به اهداف خود دست نیابد.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: امروز کشور از نظر صادرات، تولید و درآمد ارزی وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارد که نشانگر حرکت بابرنامه و رو به جلوی دولت است و قطعاً این شرایط در سال جدید بهتر هم خواهد شد.

وی اظهار کرد: شاخص‌ها حاکی از رشد و ترقی کشور در حوزه اقتصادی است و از این نظر نباید نگرانی داشته باشیم؛ آن‌چه امروز برای ما مهم است کاری است که هر کدام از ما مدیران می‌توانیم برای تحقق اهداف دولت و نظام انجام دهیم.

عابدین خرّم در این نشست بر آمادگی فرمانداران برای تأمین امنیت شهرستان‌ها و استقبال از مسافران و میهمانان نوروزی، تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان و انجام اقدامات پیشگیرانه از صدمات و آسیب‌های ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال تاکید کرد.

وی همچنین برنامه‌ریزی برای اجرای الگوی توسعه استان و شهرستان‌ها در سال ۱۴۰۲، توجه به شاخص‌های کارآمدی، تحول‌خواهی، پاک‌دستی و فسادستیزی در انتصاب مدیران و استفاده از نیروهای جوان و خوش‌فکر، پیگیری جدی پروژه‌های نیمه‌تمام بویژه در حوزه زیرساخت‌ها و اولویت قرار دادن مسأله معیشت مردم، اشتغال و تولید را ضروری دانست.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه رصد مستمر و منظم فضای سیاسی شهرستان‌ها، فعال‌سازی کارگروه‌های شهرستانی، تعامل مؤثر با اقشار مختلف مردم، سرکشی میدانی از ادارات و بخشداری‌ها و ارزیابی مردم‌محورانه عملکرد مسئولان محلی را از وظایف اصلی فرمانداران ذکر کرد و گفت: انتظار داریم فرمانداران در فعالیت‌های پیش‌رو، برنامه‌محوری را به‌عنوان یک اصل ضروری مورد توجه قرار دهند.