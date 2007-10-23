کویت خواستار مقابله جامعه بین المللی با اقدامات زورگویانه رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، محمد سلطان الشرجی یکی از اعضای این هیئت با سخنرانی در برابر کمیسیون اقتصادی وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت : گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اشغال اراضی فلسطین بر اوضاع معیشتی فلسطینی ها بیانگر این است که اسرائیل با اشغال اراضی فلسطین و تخریب زیرساختها و نابودی منابع طبیعی آن و احداث دیوار حائل به نقض قوانین بین المللی ادامه می دهد.

وی افزود: این اقدامات نقض آشکار قوانین بین المللی از جمله حقوق بشر، توافقنامه ژنو در سال 1949 و حکم دادگاه بین المللی لاهه در تاریخ 9 ژوئن 2004 به شمار می رود.

شرجی خاطرنشان کرد: احداث دیوار حائل سبب شکل گیری نوعی مهاجرت داخلی فلسطینی ها یعنی مهاجرت ساکنان نواحی مختلف کرانه باختری شده است.

به گفته وی، ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه از سوی اسرائیل اقتضا می کند که جامعه بین المللی موضع آشکار و یکسانی در برابر این اقدامات اتخاذ کند به گونه ای که این امر با تلاشهای برقراری صلح پایدار در منطقه و دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود طبق قوانین بین المللی، همراه و همگام باشد.