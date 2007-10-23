به گزارش خبرنگار مهر ، سردار احمدی مقدم، صبح امروز در هفتمین کنفرانس بین المللی افسران رابط مواد مخدر ، با بیان این مطلب افزود : ظاهرا هیچکس نمی داند که چه شبکه های مافیایی بین المللی مسبب چنین روند رشد مهار گسیخته ای می شوند و به همان نسبت قابل پیش بینی نیست که تا کی و چه میزان از نیروی انسانی خود را که باید در خدمت رفاه مردم قرار گیرد، باید صرف جلوگیری از ورود و عبور مواد مخدر از کشورهایمان کنیم .

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران از یکسو به علت موقعیت سوق الجیشی و جغرافیایی ویژه خود و از سوی دیگر به اتکای نظام عقیدتی و اخلاقی حاکم بر کلیه ارکان دولت و ملت ، تا کنون و با کمترین اتکاء به کمک های بین المللی ، سهمگین ترین هزینه های انسانی و مادی را برای این مبارزه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر پرداخت نموده است.

احمدی مقدم اظهار داشت : بخش اعظم نیروی ما صرف مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و رسیدنش به دیگر کشورهای منطقه اروپا می شود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به افزایش تولید هروئین و مرفین در یک سال گذشته به واسطه تشدید اقدامات مقابله با عبور تریاک از ایران و گسترش توزیع این مواد کم حجم پر خطر در کشورهای اروپایی به علت کاهش تقاضای هروئین در ایران اشاره کرد و گفت : جریان رویش قارچ گونه لابراتوارهای بسیار مدرن و کم حجم نمودن مواد مخدر زنگ خطری است که اروپا باید به آن توجه نماید.

وی با تاکید بر اینکه این معضل جهانگیر، نیازمند طرح ها و راه حل ها و اقدامات جهان شمول است افزود : هیچ کس از دام مواد مخدر و تبعات آن مصون نیست و هیچ یک از اعضای جامعه بشری نیز نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.

احمدی مقدم خاطر نشان کرد : همه می دانیم که قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر نیز از امتیازات انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نمانده و با سرعتی غیر قابل تصور دامنه فعالیتشان را گسترش می دهند.

وی تصریح کرد : بیشترین مسئولیت متوجه افسران رابط است ، چراکه پاشنه آشیل سوداگران مرگ به میزان اطلاعاتی است که افسران رابط جمع آوری و در سریعترین زمان ممکن مبادله می کنند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت تعیین سازوکارهایی روان و سریع الاقدام جهت مبادله اطلاعات عملیاتی تاکید کرد و گفت : در این سیستم هیچ فرصتی برای دستیابی و سوء استفاده سودگران مرگ فراهم نمی شود و از مبادله اطلاعات تاریخ گذشته نیز خودداری می گردد.

وی خطار نشان کرد : اختصاص اعتبارات و تامین تجهیزات می بایست با اولویت نزدیکی به مبداء مسئله و میزان هزینه و حجم اقدامات کشورها تنظیم گردد.