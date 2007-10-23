نقش تجمع زیاد گلیکوژن در بیماری های تخریب نورونی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه بارسلونا که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچر نوروساینس" منتشر کرده اند، کشف کردند که تجمع قند گلیکوژن در بافت های عصبی می تواند جنبه های منفی داشته باشد. قند گلیکوژن انرژی سلولها و بافت های بدن را تامین می کند.

در حقیقت میزان زیاد این زنجیره طولانی گلوکز، باعث مرگ نورون ها می شود و می تواند در خصوص ماهیت بسیاری از بیماری های تخزیب نورونی توضیح دهد.

این محققان با بررسی بیماری "لافورا" (Lafora) به این کشف دست یافتند.

لافورا، یک نوع بسیار نادر از بیماری صرع است که به خصوص به نوجوانان آسیب می رساند و تاکنون هیچ درمانی برای آن ارائه نشده است.

این بیماری با گسترش تخریب سیستم عصبی تکامل می یابد. این شکل نادر صرع در اثر جهش هایی در ژن های Epm2a و Epm2b که پروتئین های "لافورین" و "مالین" را رمزگذاری می کنند، بروز می یابد.

در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند: "ما مشاهده کردیم که این پروتئین ها در نورون ها یک نقش کنترلی روی سطح گلیکوژن دارند. وقتی یکی از این دو ژن عملکرد خود را از دست می دهد، این پروتئین ها تخریب نمی شوند و به این ترتیب تجمع گلیکوژن افزایش یافته و موجب تخریب و مرگ نورون ها می شود."