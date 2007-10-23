به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از ظهر امروز در دومین همایش بین المللی علما و فرهیختگان شیعه و سنی در مجتمع حضرت امام خمینی (ره) سخن می گفت، برگزاری این مراسم را تلاشی در جهت ایجاد وحدت بیشتر میان مسلمانان و کاهش تفرقه در امت اسلام ارزیابی کرد.

رئیس مجلس سپس به حوادث یک قرن اخیر درعالم اسلام اشاره کرد وافزود: مسلمانان در این مدت با چالش های بسیاری مواجه شده اند و ملاحظه می کنیم که تفرقه میان مسلمانان تا چه اندازه به زیان کیان و جامعه اسلامی تمام شده است.

حداد عادل با تاکید بر اینکه امروز وضعیت جهان اسلام بسیار خطیر است، ادامه داد: مسلمانان یک قرن طول کشید تا صاحب یک نگاه انتقادی نسبت به تمدن غرب شدند و پس از شکل گیری انقلاب اسلامی نیز شاهد گسترش موج بیداری در تمام عالم اسلامی هستیم.

وی گفت: این بیداری بیانگر این مطلب است که مسلمانان دریافته اند که باید سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود را، خود انتخاب کنند و این فکر منحصر به یک کشور نیست و نسل جوان جهان اسلام به برکت مساعی دانشمندان و علمای دین به این بیداری و بلوغ دست یافته اند و می دانند که نباید تسلیم دنیای غرب شوند.

حداد عادل بیداری نسل جوان را روح همان حقیقتی دانست که از آن به بیداری اسلامی یاد می شود و ادامه داد: اقدامات تفرقه افکنانه دشمنان به موازات پدیدار شدن بیداری اسلامی افزایش یافته است به گونه ای که در دهه های گذشته شاهد حوادث تلخ بی شماری در خاورمیانه بوده ایم و این منطقه تنها منطقه ای نیست که مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های اخیر سراسر جهان اسلام دچار مصیبت های گوناگونی شده است، اظهار داشت: یکی از انگیزه های غرب خصوصا آمریکا برای مقابله با وحدت اسلامی وتسلط بر جهان اسلام، دستیابی به ثروت عالم اسلام خصوصا نفت است چرا که به این طریق می توانند بازارهای جهان اسلام را به راحتی تسخیر کنند.

حداد عادل خطاب به حاضرین در این همایش، متذکر شد که شما نباید از اهمیت نفت برای تمدن غرب غافل باشید چرا که نسبت نفت با تمدن غربی نسبت خون با بدن انسان است، حال آنکه ذخایر عظیم نفت و گاز جهان در خاورمیانه و متعلق به کشورهای اسلامی است.

وی، انرژی را مسئله اول صنعت، اقتصاد و تاثیرگذار در جهان دانست و تصریح کرد: دنیای غرب به خصوص آمریکا در صدد است با تسلط بر کشورهای اسلامی و مناطق نفت خیز جهان، اختیار انرژی را به دست بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اهمیت نفت برای کشوری مانند آمریکا تنها تسلط بر کشورهای اسلامی نیست بلکه آمریکا می خواهد با تسلط بر کشورهای نفت خیز، اهرمی برای کنترل کل جهان در اختیار داشته باشد.

حداد عادل افزود: هر کشوری که اختیار انرژی را در جهان امروز در دست داشته باشد، می تواند بر تمام جهان اعمال قدرت کند و غربی ها این گونه می پندارند که بهتر این است که این قدرت در دست مسلمانان نباشد.

وی ادامه داد: حتی آمریکا در صدد است با کنترل منابع نفت، گاز و انرژی در مواقع ضروری در مقابل اروپا نیز اعمال قدرت کند چرا که کشورهای اروپایی با تمام پیشرفت علمی و صنعتی خود محتاج نفت خاورمیانه هستند و آمریکا می تواند با کنترل ذخایر نفت جهان، از پیشرفت اتحاد اروپا نیز جلوگیری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شاید اروپا اختلاف مبنایی مهمی با آمریکا نداشته باشد اما قدرتهای جدیدی مانند چین و هند که در حال اعتلا هستند، از منابع زیاد انرژی برخوردار نیستند. لذا برای آمریکا کدام اهرم قدرتمند تر از نفت در مقابل کشور چین است که با اقتصاد پویای خود در حال تسخیر بازارهای جهانی است.

حداد عادل خاطر نشان کرد: اگر می خواهید اهمیت مسئله انرژی را در جهان امروز تصدیق کنید، به اقدامات روسیه در مقابل غرب و اروپا با استفاده از منابع نفت و گاز در سال های اخیر دقت کنید. چرا که با توجه به این موضوع می توانید رمز لشگر کشی آمریکا به خاورمیانه را دریابید.

وی به لشگر کشی آمریکا به خلیج فارس در سال 1991 اشاره کرد و گفت: آیا آمریکا نگران استقلال کویت بود یا در صدد جستن فرصتی برای حضور در منطقه خاورمیانه و بیرون نرفتن از آن بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین انگیزه اصلی آمریکا در لشگر کشی به عراق را تسلط بر نفت این کشور ارزیابی کرد و گفت: مقامات آمریکایی خود نیز کماکان این موضوع را به زبان آورده اند.

حداد عادل در ادامه تصریح کرد: جعل کشوری به مانند اسرائیل در منطقه خاورمیانه و حمایت کورکارانه و احمقانه از رژیمی که وجود آن برای انسانیت مایه ننگ است، آیا می تواند توجیهی غیر از حضور مداوم در منطقه خاورمیانه داشته باشد. حالا که چنین خطری منطقه را تهدید می کند، مسلمانان نیز باید در مقابل این مطامع به وحدت برسند.

به گفته حداد عادل، اکنون که جهان اسلام به بلوغ رسیده و مسلمانان هویت اجتماعی و سیاسی اسلامی خود را در سراسر جهان احراز کرده اند، آنچه می تواند مانع به ثمر رسیدن این بیداری شود ، تفرقه است و آنچه می تواند ضامن پیروزی مسلمانان باشد وحدت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش یاد آور شد که ایران همواره مدافع تفکر وحدت در جهان بوده و این گونه نیست که تنها پس از پیروزی انقلاب و با تاسیس جمهوری اسلامی، سخن از وحدت به میان آورده باشیم بلکه دهها سال است که ایران قولا و عملا پرچم وحدت را برافراشته است و در این راستا مرجع بزرگ ما آیت الله بروجردی شخصی بود که با ارتباط خود با مرحوم شلتوت در مصر در حدود 50 سال پیش جهان اسلام را به وحدت دعوت کرد.

وی گفت برای جهان اسلام در صد سال گذشته دردی بالاتر از تفرقه و درمانی موثر تر از وحدت وجود نداشته است و یکی از موجبات پیروزی انقلاب، فکر وحدت بوده است.

حداد عادل خاطر نشان کرد: امام راحل مسلمانان را در داخل و خارج از ایران به وحدت دعوت نموده و از هر قول و سخنی که مغایر با وحدت باشد پرهیز می کردند و امروز هم رهبر معظم انقلاب همه را به وحدت دعوت می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن می خواهد این بیداری اسلامی را با ابزار تفرقه بی اثر کند و لذا بی سبب نیست که هرجا مردم مسلمان می خواهند به وحدت دست یابند، میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد می کنند.

وی به جنگ عراق اشاره کرد و گفت: در عراق صدها سال مردم شیعه و سنی در کنار هم بدون اختلاف زندگی می کردند و اکنون دست بیگانه، دشمن و آمریکا دراختلاف افکنی کاملا مشهود است.

حداد عادل تاکید کرد: آمریکا صراحتا می گوید که یکی از اهداف ما این است که میان قومیت ها نه در ایران بلکه در سراسر جهان اسلام تفرقه بیاندازیم. در حالی که خود روز به روز به وحدت بیشتر می اندیشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مقایسه آمریکا با کشورمان گفت: آیا کشور جدید التاسیس آمریکا از پشتوانه تمدنی برخوردار است یا ایرانی که تمدن چند هزار ساله را در کارنامه خود دارد.

وی تدبیر آمریکا برای متحد نمودن ملت خود را ترساندن این ملت از یک دشمن فرضی خارجی دانست و به جنگ های خونین در اروپا در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: اکنون اروپا با تشکیل بازار متحد، پول واحد، پارلمان واحد و برداشتن مرزها به سوی اتحاد گام بر می دارد حال چرا با وجود اقدامات وحدت بخش غربی ها، در میان جهان اسلام باید تفرقه وجود داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا به بهانه حمایت از آزادی، دموکراسی و مبارزه با سلاح های کشتار جمعی به عراق لشکرکشی کرد و اکنون در کنگره خود تجزیه کشور عراق را تصویب می کند و لذا این درد را باید به کجا ببریم.

وی خاطر نشان کرد: آیا تمامی این وقایع کافی نیست تا متوجه اهمیت وحدت در جهان اسلام شویم و بر سر میثاق وحدت اتفاق نظر پیدا کنیم و یک ساز و کار دائمی و مرجع ثابتی مرکب از علما و سیاستمداران عالم اسلام را ایجاد کنیم تا این گروه بتوانند حوادث جهان را رصد نموده و به حفظ وحدت کمک کنند.

حداد عادل اسباب اختلاف میان مذاهب شیعه و سنی را در مقابل اسباب وحدت بسیار اندک دانست و گفت: قبله، قرآن، خدا، سنت نبوی، نماز، حج و روزه از احکام و اعتقادات مشترک بین ما است و لذا اختلافات جزئی نباید وسیله خونریزی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اختلافات اندکی که در میان شیعه وسنی وجود دارد در مقابل سودی که می توانیم از اتحاد خود در جهان اسلام ببریم ناچیز است و لذا می توانیم وحدتی غنی و زیبا را به وجود آوریم.

وی معتقد است در کنار موجبات اعتقادی وحدت، ما انگیزه دیگری هم برای وحدت داریم و آن وجود درد مشترک است چرا که دشمن از هر ابزاری برای عدم تحقق وحدت در میان مسلمانان استفاده می کند.

حداد عادل با بیان اینکه امروز کجای عالم است که خونین نباشد گفت: آیا این موضوع که حقوقمان غصب شده کافی نیست تا با هم متحد شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به علمای حاضر در این همایش خاطر نشان کرد: امروز بار جهان اسلام به زمین مانده است و حیثیت مسلمانان در خطر است به همین دلیل باید تمامی مذاهب و قبایل دست به دست هم بدهند و برای وحدت جهان اسلام و دفاع از آن و کمک به محرومانی که هر روز قتل و عام می شوند، تلاش کنند.

حداد عادل تاکید کرد: باید بتوانیم با خنثی کردن توطئه شوم تفرقه، این بیداری مبارک در جهان اسلام را به پیش ببریم وغفلت های گذشته را نیز جبران کنیم. چرا که بدین طریق عالم اسلام متناسب با حقیقت و اعتقادات اسلامی شان خود را پیدا خواهد کرد.

این گزارش می افزاید، در پایان این همایش هدایایی توسط حداد عادل، صفار هرندی و محمدی عراقی به پیشگامان تحقق عملی انسجام اسلامی و وحدت اهدا گردید.

بنا بر این گزارش، همچنین در ابتدای این مراسم برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان، ابراهیم جعفری، مصطفوی عراقی رئیس جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و صادق المهدی به ایراد دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص وحدت شیعه و سنی پرداختند.