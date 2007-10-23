نگرانی اسرائیل از روابط محکم مصر و حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، اسرائیل به شدت نگران اقدامات مصر درباره دادن مجوز به تعداد زیادی از فلسطینی ها برای ورود به نوار غزه است.

این روزنامه نوشت : دولت اسرائیل نگران روابط محکم مصر و حماس بوده و معتقد است مصر چشم خود را بر روی قاچاق سلاح از صحرای سینا به نوار غزه بسته است.

هفته گذشته مصر مدارکی را در کنگره آمریکا توزیع کرد که در این مدارک به دست داشتن نظامیان صهیونیست در قاچاق سلاح اشاره شده بود.

به نوشته هاآرتص، اخیرا گروهی از مقامهای اسرائیلی به مصر رفته و مراتب اعتراض تل آویو به ورود و خروج فلسطینی ها از مرز مصر به ویژه منطقه سینا را به اطلاع قاهره رسانده اند.

مقامهای رژیم صهیونیستی مدعی هستند که مصر در روزهای آغازین ماه جاری میلادی به 85 نفر از اعضای جنبش حماس اجازه داده تا از مرز این کشور وارد نوار غزه شوند.