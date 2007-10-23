برای خنثی کردن طرح های پاول درباره ایران تلاش کردم/ سیاست خارجی آمریکا در حال سقوط آزاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"جان بولتون" در این کتاب با نام " تسلیم یک گزینه نیست : دفاع از آمریکا در سازمان ملل متحد و خارج" نوشته است :" در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 ، پاول تلاش کرد تا سیاست آمریکا را برای ایران تغییر دهد. او می خواست به هم پیمانان کلیدی آمریکا بگوید که تمایل دارد برای توقف برنامه هسته ای ایران به آن "هویج هایی" ( مشوق هایی) پیشنهاد بدهد.

بولتون در این کتاب که ماه آینده میلادی منتشر خواهد شد؛ خاطر نشان می کند که سخت تلاش کرد تا طرحهای پاول را خنثی کند، زیرا نگران بود "کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه پس ازپاول همان رویکرد را در دوره دوم ریاست جمهوری بوش دنبال کند.

وی که از تلاشهای تروئیکای اروپایی(انگلیس، فرانسه و آلمان) برای رسیدن به یک توافق با ایران خشمگین بود؛ به زعم خود بر این باور بود که تهران از این گفتگوها تنها برای تقویت توانایی هسته ای خود استفاده می کند.

بولتون در این کتاب خاطر نشان می کند که در سه هفته از سخت ترین هفته های دوره خدمتش، ازهرگونه تلاشهای بوروکراتیک و دیپلماتیک ممکن برای توقف طرح پاول استفاده کرد. اما رایس هم در اقدامی که تعجب بولتون را بر انگیخت، وقتی که وزیر امور خارجه آمریکا شد؛ از همان رویکرد پاول پیروی کرد.

کتاب بولتون ماه آینده منتشر خواهد شد و یک نگاه مفصل به منازعات سیاسی دولت آمریکا در طول شش سال اول دولت بوش دارد.

بولتون در این کتاب خود از بسیاری از گفتگوهای خصوصی و مشاجرات داخلی در حالی پرده بر می دارد که دولت آمریکا تلاش می کرد تا به چنین مسائلی ازجمله برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی و فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران، بحران در دارفور سودان ، جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و تنش در روابط واشنگتن با مسکو بپردازد.

نماینده سابق آمریکا درسازمان ملل متحد از رایس و"نیکولاس برنز" معاون وی به علت آنچه که آن را دیپلماسی ضعیف توصیف کرده، انتقاد می کند. وی خشم وعصبانیت خود را در بسیاری از تصمیم های رایس به ویژه در برخورد وی با مسئله کره شمالی، ایران و جنگ اسرائیل نشان می دهد .

بولتون در این کتاب به طور مستقیم از رئیس جمهوری آمریکا (جرج بوش) انتقاد نمی کند، اما نتیجه می گیرد:" سیاست خارجی دولت در سقوط آزاد قرار دارد."