وزارت علوم 9 موسسه آموزش عالی آزاد را برای ارائه توضیحات فراخواند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان مؤسسه ‌های سیمیا، تدبیر، کاوشگران، راهیان کمال، البرز، سروش دانایی، چتر دانش، پردیس معمار و بهار ملزم شدند فعالیتهای آموزشی فاقد مجوز قانونی خود را از جمله 1- پذیرش دانشپذیر برای دوره های آمادگی فراگیر پیام نور، 2- استفاده از عناوین مجعول، 3- فعالیت در مکان های غیرمصوب و 4- عقد قرارداد با دانشگاهها یا مؤسسه ‌های آموزشی فاقد مجوز متوقف کنند.

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