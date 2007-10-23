وزارت علوم 9 موسسه آموزش عالی آزاد را برای ارائه توضیحات فراخواند

دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولان 9 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاقد مجوز را جهت ادای توضیحات به این دفتر فراخواند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان مؤسسه های سیمیا، تدبیر، کاوشگران، راهیان کمال، البرز، سروش دانایی، چتر دانش، پردیس معمار و بهار ملزم شدند فعالیتهای آموزشی فاقد مجوز قانونی خود را از جمله 1- پذیرش دانشپذیر برای دوره های آمادگی فراگیر پیام نور، 2- استفاده از عناوین مجعول، 3- فعالیت در مکان های غیرمصوب و 4- عقد قرارداد با دانشگاهها یا مؤسسه های آموزشی فاقد مجوز متوقف کنند.
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