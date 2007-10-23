رئیس جمهور به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآبادمورد استقبال علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب، داوودی معاون اول ، شیخ الاسلام رئیس دفتر و جمعی از اعضای دولت قرار گرفت.

دکتر احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در جمع خبرنگاران دستاوردهای این سفر را تشریح می کند.

ملاقات و مذاکره با رئیس جمهوری ارمنستان، سخنرانی در مجلس شورای ملی این کشور، اعطای دکترای افتخاری و مدال به رئیس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دولتی "ایروان" و سخنرانی در این دانشگاه و دیدار و گفتگو با ایرانیان مقیم ‌از جمله برنامه‌های سفر دو روزه دکتر احمدی نژاد به ارمنستان بود.

ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، متکی وزیر امورخارجه ، نوذری سرپرست وزارت نفت و ناطق نوری نماینده نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان، رئیس جمهوری اسلامی ایران را در سفر به ایروان همراهی کردند.