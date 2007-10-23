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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

دقایقی پیش

رئیس جمهور به تهران بازگشت

رئیس جمهور به تهران بازگشت

دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور کشورمان پس از سفر رسمی دو روزه به ارمنستان دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآبادمورد استقبال علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب، داوودی معاون اول ، شیخ الاسلام رئیس دفتر و جمعی از اعضای دولت قرار گرفت.

دکتر احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در جمع خبرنگاران دستاوردهای این سفر را تشریح می کند.

ملاقات و مذاکره با رئیس جمهوری ارمنستان، سخنرانی در مجلس شورای ملی این کشور، اعطای دکترای افتخاری و مدال به رئیس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دولتی "ایروان" و سخنرانی در این دانشگاه و دیدار و گفتگو با ایرانیان مقیم ‌از جمله برنامه‌های سفر دو روزه دکتر احمدی نژاد به ارمنستان بود.

ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، متکی وزیر امورخارجه ، نوذری سرپرست وزارت نفت و ناطق نوری نماینده نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان، رئیس جمهوری اسلامی ایران را در سفر به ایروان همراهی کردند.

کد مطلب 573446

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