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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

فرماندار ابهر شهردار زنجان شد

زنجان - خبرگزاری مهر: شورای اسلامی شهر زنجان پس از شش ماه تلاش برای انتخاب شهردار برای مرکز استان زنجان "محمد عزیری" را به عنوان شهر دار جدید شهر زنجان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عزیری که هم اکنون پست فرمانداری شهرستان ابهر را به عهده دارد با شش رای در مقابل سه رای حجت الاسلام ملک محمد کریمی از اعضای شورای شهر زنجان به سمت شهردار زنجان انتخاب شد تا در فرآیند تائید حکم از سوی وزارت کشور شورای شهر زنجان بار دیگر تلاش نماید.

فضایل تقی لو رئیس شورای شهر زنجان پیش از ظهر امروز در جلسه امروز شورای شهر زنجان با تاکید بر حمایت قاطع اعضای شورای شهر زنجان از شهر دار منتخب خود گفت: شورای شهر زنجان برای تحقق برنا مه های شهری وعمرانی شهر تلاش خواهد کرد.

تقی لو افزود: شهر زنجان دارای پتانسیل های مطلوب برای توسعه و عمران است و با توجه به فعالیت های صورت گرفته در گذشته از شهردار منتخب انتظار تداوم بخشیدن به این فعالیت و توسعه آنها است.

وی دامه داد: در طی مدت شش ماه فعالیت شهرداری زنجان توسط سرپرست وی توانسته اقدامات خوبی را برای توسعه خدمات شهری صورت دهد و کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد.

قبل از این شورای شهر زنجان هاشم نژاد را برای تصدی پست شهرداری زنجان به وزارت کشور معرفی کرده بود که این گزینه شورای شهر زنجان نتوانست حکم تائید خود را از وزرات کشور بگیرد.

کد مطلب 573454

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