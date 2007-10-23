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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

در پایان جلسه علنی امروز ؛

سئوال 26 نماینده مجلس از صفار هرندی اعلام وصول شد

سئوال 26 نماینده مجلس از صفار هرندی اعلام وصول شد

26 نماینده مجلس در خصوص مرجع و مستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات ونشریات الکترونیکی و عکس العمل وزارت ارشاد از صفار هرندی سئوال کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز موارد اعلام وصول را قرائت کرد.

بر این اساس، سئوال 26 تن از نمایندگان مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مرجع ومستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات و نشیات الکترونیکی و عکس العمل وزارتخانه در این رابطه اعلام وصول شد.

سئوال ولی ملکی نماینده مشکین شهر از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تصرف غیر قانونی اراضی موروثی مردم توسط منابع طبیعی و عدم اقدام جدی برای تعیین تکلیف این اراضی اعلام وصول شد.

همچنین سئوال آقایان هوشنگ حمیدی، امین شعبانی، سید عماد حسینی و علی کریمی و فخر الدین حیدری نمایندگان دیوان دره، سنندج، قروه ، مریوان و بانه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص معیارهای انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اعلام وصول شد.

کد مطلب 573458

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