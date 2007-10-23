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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

مدیر پایانه های کرمان:

تردد خودروهای فرسوده در جاده های استان کرمان ممنوع شد

کرمان - خبرگزاری مهر: جواد هدایتی از ممنوعیت تردد کامیون های با عمر بالای 40 سال در جاده های استان کرمان خبر داد.

مدیرحمل ونقل پایانه های استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح محدودیت تردد کامیون های فرسوده برای بالا بردن ایمنی در جاده های استان اجرا می شود.

جواد هدایتی تصریح کرد: این طرح از اول آبان ماه سال جاری به منظور تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای بویژه ناوگان باری استان کرمان اجرا می شود.

هدایتی گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی حمل و نقل و همچنین کاهش سوانح و تلفات جاده ای اجرا می شود.

مدیرحمل ونقل پایانه های استان کرمان خاطر نشان کرد: با اجرای این طرحعبور مرور کامیون های با عمر بیش از چهل سال مشمول طرح ممنوعیت شده و تنها در مسافت های زیر 500 کیلومتر اجازه فعالیت خواهند داشت.

وی گفت: صاحبان خودروهای فرسوده با عمر بالای چهل سال می توانند جهت نوسازی وسیله نقلیه خود با استفاده از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.

 

کد مطلب 573459

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