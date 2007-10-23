تردد خودروهای فرسوده در جاده های استان کرمان ممنوع شد

مدیرحمل ونقل پایانه های استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح محدودیت تردد کامیون های فرسوده برای بالا بردن ایمنی در جاده های استان اجرا می شود.
جواد هدایتی تصریح کرد: این طرح از اول آبان ماه سال جاری به منظور تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای بویژه ناوگان باری استان کرمان اجرا می شود.
هدایتی گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی حمل و نقل و همچنین کاهش سوانح و تلفات جاده ای اجرا می شود.
مدیرحمل ونقل پایانه های استان کرمان خاطر نشان کرد: با اجرای این طرحعبور مرور کامیون های با عمر بیش از چهل سال مشمول طرح ممنوعیت شده و تنها در مسافت های زیر 500 کیلومتر اجازه فعالیت خواهند داشت.
وی گفت: صاحبان خودروهای فرسوده با عمر بالای چهل سال می توانند جهت نوسازی وسیله نقلیه خود با استفاده از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.
نظر شما