60 درصد از پروژه سینما آزادی اجرا شده است / اتمام نمای سینما آزادی تا سه ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکبر تشکری نیا ، با اعلام این خبر گفت : اسکلت بندی سینما آزادی به پایان رسیده و طبق برنامه نمای سینما نیز تا سه ماه آینده نصب می شود .

وی با بیان اینکه تا کنون 60 درصد از این پروژه انجام شده است ، افزود : نصب تجهیزات سینما آزادی نیز به اتمام رسیده و کار ساخت آن بر اساس زمان بندی در حال اجراست که قطعا در بهمن ماه سال جاری افتتاح خواهد شد .

تشکری نیا در ادامه اظهار کرد : در ساخت این سینما از بهترین تجهیزات و مصالح استفاده شده است و در بهمن ماه امسال شاهد بهره برداری از این سینمای بزرگ پایتخت خواهیم بود.