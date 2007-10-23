به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد به هنگام بازگشت از ایروان در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران ضمن تشریح دستاوردهای این سفر با بیان این مطلب اظهار داشت: در سفر به ارمنستان بنده به اتفاق آقای "روبرت کوچاریان" روابط دو جانبه بین دو کشور و همچنین شرایط منطقه را مورد بررسی قرار دادیم که امضا چند سند همکاری بین دو کشور از جمله دستاوردهای این سفر به شمار می رود.

رئیس جمهور، برقراری روابط بانکی و کنسولی بین دو کشور را از دیگر موافقتنامه های همکاری ایران و ارمنستان برشمرد.

وی همچنین توسعه فعالیت های اقتصادی از جمله احداث نیروگاه بادی توسط بخش خصوصی را از دیگر توافقات بین دو کشور خواند و گفت: در ملاقات های خصوصی که با رئیس جمهور ارمنستان داشتم قرار شد دو کشور روابط خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند که حضور بخش خصوصی برای برقرای روابط بیشتر بین دو کشور از جمله دستاوردهای این سفر به حساب می آید.

رئیس جمهور از دیدار با رئیس مجلس ارمنستان، گفتگو با وزرای خارجه، انرژی و همچنین رئیس کمیسیون مشترک ارمنستان، دیدار با هیئت دوستی دو کشور و گفتگو و مذاکره با تجار ایرانی و سخنرانی در دانشگاه ایروان و همچنین مصاحبه با شبکه دولتی ارمنستان که در آن دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده به عنوان مهمترین برنامه های این سفر یاد کرد.

دکتر احمدی نژاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به گفتگوی مستقیم با مردم کشور ارمنستان اشاره کرد و گفت: شب گذشته به اتفاق آقای روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان دقایقی در میدان اصلی شهر ایروان با مردم این کشور به طور مستقیم به گفتگو پرداختیم که در این دیدار صحبت های بسیار خوبی انجام شد و روسای جمهور دو کشور نیز دیدگاههای کشورشان را نسبت به برقراری روابط دو کشور بیان کردند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بحث و تبادل نظر در خصوص تحولات منطقه ای از جمله عراق و افغانستان گفت: در این سفر با آقای کوچاریان در خصوص تحولات منطقه نیز بحث شد که هر دو کشور نگرانی خود را از شرایط منطقه اعلام کردند و از سوی دیگر خواستار برقراری هر چه سریعتر امنیت در منطقه شدند.

وی از ایجاد خطوط برق و احداث راه آهن و امضا چند موافقتنامه همکاری به عنوان دیگر دستاوردهای سفر دکتر محمود احمدی نژاد به ارمنستان یاد کرد.