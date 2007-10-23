انتظار حاشیه سازی اماراتی ها را داشتیم / بازی مقابل الوحده را مدیریت می کنیم

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در خصوص مشکلاتی که برای تیمش در امارات به وجود آمده است، گفت: طبق قوانین فدراسیون جهانی فوتبال تیم مهمان این اجازه را دارد که یک روز قبل از برگزاری بازی در زمین مسابقه جلسه تمرینی خود را برگزار کند. ما نیز طبق روال عادی خواهان تمرین در زمین چمن ورزشگاهی هستیم که قرار است با الوحده روبرو شویم اما مدیران این تیم با ما همکاری لازم را ندارند.

وی ادامه داد : ما از مسئولان باشگاه الوحده خواسته ایم ترتیبی اتخاذ کنند تا همزمان با ساعت برگزاری مسابقه روز چهارشنبه امروز آخرین تمرین خود را برگزار کنیم اما آنها با این خواسته موافقت نکرده و تاکید دارند که باید ساعت 21:30 در این محل تمرین کنیم. اگر در خواست ما اجابت نشود در محل دیگر کار آماده سازی تیم را دنبال خواهیم کرد و از کنفدراسیون فوتبال آسیا می خواهیم در این زمینه اقدامات لازم را مبذول دارد.

مربی تیم فوتبال سپاهان با اذعان به اینکه تیمش در بازی برگشت با مدیریت به مصاف الوحده خواهد رفت، افزود: ما در بازی رفت با نتیجه 3 بریک پیروز شدیم و طبیعتا تیم ما در بازی برگشت ابتکار عمل را در دست خواهد داشت. با مدیریت و ارائه یک بازی هدفمند می توانیم در بازی برگشت نه تنها پیروزی بازی رفت را حفظ کنیم بلکه بازهم برتری را از آن خود کنیم.

وی در ادامه از حضور هادی عقیلی در بازی مقابل الوحده خبر داد و افزود: با توجه به بهبود آسیب دیدگی عقیلی او را از ابتدا در ترکیب اصلی خود خواهیم داشت. سید صالحی نیز از مصدومیت رهایی پیدا کرده است، البته حضور وی در میدان بسته به نظر لوکا ست و اینکه تیم در خط حمله نیاز به تغییرات داشته باشد یا خیر.