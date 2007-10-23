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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۱۲

دلایل تاخیرهای چند ساله در رسیدگی به پرونده های قضائی ریشه یابی شود

دلایل تاخیرهای چند ساله در رسیدگی به پرونده های قضائی ریشه یابی شود

یک قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد: باید دلایل تاخیرهای چند ساله در رسیدگی به پرونده های قضائی ریشه یابی شده و تصمیمی همه جانبه در این خصوص اتخاذ شود.

دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با وجود پرونده هایی که پس از گذشت بیش از20 سال هنوز به نتیجه نرسیده است گفت : در برخی پرونده ها مسیر قابل قبول و صحیحی طی نمی شود و تردیدی نیست که در این خصوص تخلفاتی انجام شده اما شناخته شده نیست.

وی ، کثرت پرونده ها را یکی از عوامل دامن زدن به تاخیر در مسیر رسیدگی به پرونده های قضائی عنوان کرد و افزود : حجم پرونده ها در محاکم مانع از رسیدگی به موقع به پرونده ها شده است و از سوی دیگر در برخی مواقع عدم تجربه لازم مسئول پرونده باعث افزایش اطاله دادرسی می گردد. 

قاضی دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه باید دلایل تاخیرهای چند ساله در روند رسیدگی به پرونده های قضائی ریشه یابی شود  خاطر نشان کرد : باید تصمیم همه جانبه در این خصوص اتخاذ گردد که بخشی از آن به قوه مجریه و مقننه برمی گردد .

بهرامی اظهار داشت : مسئولیت ها باید در این خصوص تقسیم بندی شود و از راهکارهایی که می تواند ذره ای از معضل اطاله دادرسی بکاهد استفاده نمود.

کد مطلب 573484

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