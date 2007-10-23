توسعه کمی تاکسیرانی تا سال 91 13 در اولویت قرار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌مهندس سید جعفر تشکری هاشمی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر حدود 20 درصد از حمل و نقل عمومی شهر تهران به وسیله تاکسی صورت می گیرد و با توجه به مصوبه مجلس مبنی برآنکه سهم حمل و نقل عمومی برای تاکسی ها تا سال 91 13باید 20 درصد باشد افزایش کیفیت تاکسی ها و خدمات رسانی آنها بیش از توسعه تاکسیرانی اهمیت دارد.

وی با تاکید برآنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحولی بزرگ در حوزه حمل و نقل و ترافیک بود گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 91 13در مجموع، حمل و نقل همگانی باید 75 درصد سفرهای درون شهری را پوشش دهد که در این میان سهم سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی 25 درصد، تاکسیرانی 20 درصد و مترو30 درصد است.

معاون حمل ونقل و ترافیک تصریح کرد: در حال حاضر سهم اتوبوسرانی از حمل و نقل عمومی 20 درصد است بنابر این باید تا سال 91 13علاوه بر افزایش سطح کیفیت اتوبوس ها و نحوه خدمات رسانی آنها توسعه اتوبوسرانی در دستور کار قرار داشته باشد که در این راستا توسعه خطوط ویژه و خطوط BRT از مهمترین اهداف و برنامه ها محسوب می شود.

مهندس تشکری هاشمی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر تنها 6 درصد از حمل و نقل عمومی با مترو صورت می گیرد که این رقم باید تا سال 91 13به 30 درصد برسد.

وی ضمن بیان آنکه میزان عقب ماندگی در توسعه مترو بسیار زیاد است افزود: با وجود آنکه طی سال های اخیر توسعه مترو بسیار کند صورت گرفته اما خوشبختانه در بخش های عمرانی و ساخت مترو خودکفایی کامل رسیده ایم و در ساخت واگن ها نیز با فعالیت شرکت واگن سازی مترو و شرکت پارس اراک تا حد زیادی توانسته ایم به خودکفایی نزدیک شویم.

وی اظهار کرد: در واقع می توان گفت مترو در کشور ما بومی شده است و شهروندان تهرانی نیز ارتباط بسیار خوبی با این وسیله نقلیه عمومی برقرار کرده اند.

معاون حمل و نقل و ترافیک ادامه داد: احداث 9 خط مترو در شهر تهران در دستور کار قرار دارد و چنانچه اعتبارات توسعه مترو به اندازه کافی و به موقع از محل صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود توان احداث 15 کیلومتر مترو در سال وجود دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک با اشاره بر پرداخت اعتبارات مترو از طریق فاینانس طی سالهای اخیر مشکلات زیادی را به دنبال داشته، بیان کرد: تامین منابع مترو از محل صندوق ذخیره ارزی به صورت ارز نقدی می تواند گام بسیار بلندی در راستای توسعه مترو محسوب شود و با شرایط سیاسی فعلی امکان استفاده از فاینانس وجود ندارد.