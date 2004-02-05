مجلس مظهر وحدت ملي و اتفاق گروهها ، قوميتها و عقايد است

دراين مجلس كه از منتخبان حقيقي ملت بزرگ ايران تشكيل شده است، نمايندگان شهرها و استانهاي دور و نزديك ، نمايندگان اقوام گوناگون ايراني ، نمايندگان سلائق و عقايد سياسي ، نمايندگان اقليتهاي ديني در كنارمسلمانان ، همه با هم براي انجام وظايف قانوني مجلس شوراي اسلامي همكاري و تلاش مي كنند. اين يكي از باشكوه ترين جلوه هاي اتحاد ملت ايران است. اين جا همه براي پيشرفت ايران اسلامي و سربلندي و پيروزي نظام پرافتخار جمهوري اسلامي مجاهدت مي كنند و همه يك هدف را مي جويند. نمايندگان محترم بايد اين يكپارچگي را قدر شناخته ، همه ي كوشش و مجاهدت خود را صرف تحكيم و تعميق آن كنند.

همه ي گفته ها و مصوبه ها و نطقها در مجلس بايد در جهت همدلي بيشتر ميان ملت باشد و حتي منش و رفتار و گفتار نمايندگان محترم بايد زخم هايي را كه احيانا در هنگام انتخابات در برخي از حوزه ها پديد آمده است ، التيام بخشد . هر حركت و گفتار ونطقي در مجلس كه به دو دستگي و اختلاف يا تشويش اذهان مردم بينجامد، كاري برخلاف طبيعت و جهت مجلس شوراي اسلامي است.

مجلس در همه ي دوره هاي چهارگانه ي گذشته محل تلاقي جناحها و سلائق سياسي موجود دركشور بوده و دراين دوره نيزچنين است. در برخي دوره ها، برخوردهاي سياسي نمايندگان، نتوانسته است تريبون مجلس را از وظيفه ي مهم "حفظ التيام و همدلي ملي" باز دارد و آن را به وسيله يي براي ايجاد تشنج و جنگ اعصاب بدل سازد. اين بي شك براي هر دوره يي از ادوار مجلس شوراي اسلامي مايه ي پيشرفت است. ولي همه ي اينها بايد در محيطي سالم و آرام و به دور از تشنج و پيراسته از كارهاي غير اخلاقي باشد. بلندگوي مجلس نبايد وسيله يي براي پراكندن سخنان زهرآگين و خاموش كردن فروغ اميد در دلهاي مردم و بدبين كردن آنان به دولت يا مجلس يا ديگر مسوولان بخشهاي گوناگون كشور باشد.

جناح هاي گوناگون سياسي بايد در عين دوگانگي هايي كه در فهم مسائل گوناگون دارند سعي خود را بر پيشرفت كشور در زير پرچم پرعزت احكام اسلام متمركز كنند. جبهه گيري هاي ناسالم و نسبتهايي كه به معناي وجود چند دستگي در مراكز عالي نظام است ، مناسب مجلسي كه مي بايد مظهر وحدت ملي باشد نيست. در جمهوري اسلامي همه ي كانونهاي اصلي انديشه و سياست و تدبير موظف اند، برگرد محوري واحد ، جهت واحدي را دنبال كنند كه متوجه به هدف والاي بناي ايران اسلامي آباد و مقتدر و سربلند است و بحمدالله هيچكس از مسوولان نظام جمهوري اسلامي ، از اين وظيفه ي بزرگ رويگردان نيست.

مجالس كشورهاي غربي همچنانكه از لحاظ اخلاق سياسي ، صلاحيت آن را ندارند كه الگو قرارگيرند، ازلحاظ تركيب سياسي نيز لزومي ندارد كه در كشور بزرگي چون ايران كه از لحاظ اخلاق و سياست و ارزشهاي متعالي ، از منبع فرهنگي سرشاري برخوردار است، مورد تبعيت و تقليد واقع شوند . تعبيرهاي چپ و راست يا اصرار بر وجود احزاب سياسي در مجلس قانونگذاري و مانند اينها، سوغاتهاي بي ارزشي است كه شأن مجلس شوراي اسلامي بالاتر از پذيرش كوركورانه ي آنها است.

پيام مقام معظم رهبري به مناسبت افتتاح دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي