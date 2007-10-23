رای تجدید نظر فدراسیون والیبال در مورد آرش کشاورزی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پردیس متحد قزوین روزگذشته رضایت نامه آرش کشاورزی را برای حضور در تیم پیکان تهران صادر کرد اما با توجه به جنبه عمومی تخلف و حرکت غیراخلاقی آرش کشاورزی کمیته انضباطی امروز جلسه تجدید نظر در مورد این بازیکن را تشکیل داد و در پایان وی را به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم پیکان درهفته های ابتدایی لیگ و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. ضمن اینکه کشاورزی متعهد شد که در صورت تکرار چنین حرکاتی بدون حضور در کمیته انضباطی رای قطعی غیابی در مورد وی صادر شود.

بدین ترتیب تیم پیکان که هفته گذشته آرش کشاورزی را برای دیدار با پتروشیمی در اختیار نداشت در بازی فردا و هفته آینده مقابل تربیت یزد و ارومدشت ارومیه نیز قادر به استفاده از وی نخواهد بود.

همچنین درجلسه امروز درخواست باشگاه پردیس قزوین در مورد تجدید نظرخواهی در مورد توبیخ کتبی این باشگاه بررسی و با توجه به اسناد موجود این توبیخ به تذکر شفاهی تقلیل یافت.