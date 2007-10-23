به گزارش خبرگزاری مهر، این نسخه تلفن همراه جدید موتورولا RAZR2 V8 Luxury Edition نام دارد و برای کریسمس به تعداد محدودی تولید می شود.

در این نسخه ویژه از طلای 18 و 24 عیار استفاده شده و مجهز به تمام عملکردهایی است که این تلفن همراه در نسخه عمومی از آنها برخوردار است.

طلای 18 عیار اطراف قاب مشکی نسخه مخصوص RAZR2 را تزئین کرده و باعث شده که صفحه نمایشگر خارجی آن بسیار زیبا به نظر برسد.

این تلفن همراه که بسیار باریک است و تنها 12 میلیمتر قطر دارد، از فناوری CrystalTalkTM برخوردار است. این فناوری که حق انحصاری آن متعلق به موتورولا است، در حقیقت فناوری چهار باند است که برای بهتر کردن کیفیت مکالمات حتی در موقعیت های شلوغ به کار می رود. این فناوری از تنظیم کننده خودکار کنترل صدا برخوردار است که صداهای اضافی اطراف را حذف می کند.

صفحه نمایشگر خارجی این تلفن همراه "تاشو" رنگی با کنترل کننده های موزیکال سازگار است که به لمس با انگشت، عکس کسی که زنگ می زند، آلبوم های خوانندگان و بسیاری از عملکردهای دیگر حساس هستند.

سیستم جستجوی اینترنتی ساده و مفید این تلفن همراه با مروگر "اپرا موبایل 5/8" عمل می کند.

براساس گزارش کاتاوب، این تلفن همراه مجهز به یک دوربین دو مگاپیکسلی با زوم دیجیتال 8 برابر بزرگنمایی برای تصاویر با وضوح تصویر بالا است.

حافظه داخلی نسخه مخصوص RAZR2 V8 Luxury Edition دو گیگابایت است. با این حافظه کاربر می تواند حداکثر هزار آهنگ را ذخیره کند.

برای بازتولید موسیقی، این تلفن همراه مجهز به پخش کننده "ویندوز مدیا پلیر 11" است که امکان دسترسی به 200 فروشگاه موسیقی آنلاین را فراهم می کند.

هدست این تلفن همراه مدل "بلوتوث موتورولا H680" است که به رنگ سیاه بوده و در آن رگه هایی از طلا وارد شده است.

باتری این ابزار ویژه تا 8 ساعت در حالت گفتگو و 8 روز در حالت "آماده بکار" شارژ می ماند. این تلفن همراه "لوکس" از اواسط ماه نوامبر به قیمت 600 یورو عرضه می شود.