دولت نهم تشکلهای مردم نهاد را ساماندهی می کند

حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود : دولت نهم عاشقانه کار می کند و دولتی بهتر از این دولت برای خط شکنی و آوردن امکانات به استانهای محروم وجود نداشته است، اما عمق محرومیت ها خیلی زیاد است.

وی با بیان اینکه اعتبارات و زیر ساخت های اوقات فراغت در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار کم است، اظهار داشت : قبل از انقلاب این استان را به عمد محروم نگه داشته بودند و سعی بر حذف این استان داشتند اما به برکت انقلاب این استان در حال رشد است.

حاج علی اکبری عنوان کرد : نشاط و شادابی کشور موقعیت مناسبی را برای کمک به رشد و توسعه همه‌جانبه آن فراهم کرده و لازم است که به نحو مطلوب از این موقعیت استفاده شود .

معاون رئیس جمهوری افزود : لازم است جوانان کشور قدردان فضای باز کنونی حاکم بر جامعه باشند و برای پیشرفت خود و کشور نهایت استفاده را از آن ببرند .

وی، مهمترین اقدامات انجام شده توسط انقلاب اسلامی و مسئولان اجرایی کشور برای افزایش میزان مشارکت جوانان در عرصه‌های مختلف جامعه را شامل تاسیس تشکل‌های مردم نهاد، موسسه‌های خیریه، هیئت‌های مذهبی، بسیج، احزاب سیاسی و انجمن‌های اسلامی اعلام کرد .

وی با بیان اینکه تشکل ها باید روی پای خود بایستند خاطرنشان کرد: سازمان ملی جوانان کشور برای حمایت همه‌جانبه از تشکل‌های مردم نهاد و رفع مسائل، مشکلات و کمبودهای آنان به ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته تلاش جدی می‌کند .

این مسئول با بیان اینکه دولت فضا را برای فعالیت سالم و واقعی تشکل ها باز گذاشته است، ابراز داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد کشور دچار مشکلات و مسائلی از قبیل آلودگی سیاسی، انحراف اخلاقی و مسائل ضد فرهنگی و ضد مذهبی شده بودند که جلوی فعالیت آنان گرفته شد .

حاج علی‌اکبری افزود : در مقابل بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد کشور نیز واقعی بودند و فعالیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی سالم، زنده و پویا انجام می‌دادند .

معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در انتخاب استانداران در دولت نهم اصلی را گذاشتیم که باید استانداران بومی باشند افزود: با مخالفت هایی که با استانداران بومی در استانها انجام می گیرد، دارند ما را از این تصمیم پشیمان می کنند.

وی تاکید کرد: استانداران بومی فرزندان استان هستند و استانها باید از فرزندان خود حمایت کنند.