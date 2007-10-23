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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

عسگری در جمع خبرنگاران:

پرونده‌های ملی مهم نباید به چالش کشیده شود

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اعلام بررسی موضوع تحقیق و تفحص از نحوه طرح دعوای ایران و آمریکا در دیوان داوری لاهه در این کمیسیون بر جلوگیری از شخصی شدن پرونده های مهمی نظیر این پرونده تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی عسگری نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد اظهار داشت: این که موضوعات مهم باعث برخی تنش ها شود درست نیست و معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از دادگاه لاهه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید خویشتنداری بیشتری از خود نشان می دادند.

او تصریح کرد: پرونده مهمی که به منافع نظام گره خورده است نباید در نطق های پیش از دستور طرح و به چالش کشیده شود بلکه ماهیت تحقیق و تفحص درباره دیوان داوری لاهه باید به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد.

عسگری نماینده مشهد در پایان خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل نود اظهارات آقایان سید احمدی موسوی، علی احمدی و علاء الدین بروجردی را دریافت کرده و بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی آن را بررسی می کند و با توجه به مصلحت نظام و کشور و ملت درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

کد مطلب 573579

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