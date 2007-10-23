به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی عسگری نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد اظهار داشت: این که موضوعات مهم باعث برخی تنش ها شود درست نیست و معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از دادگاه لاهه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید خویشتنداری بیشتری از خود نشان می دادند.

او تصریح کرد: پرونده مهمی که به منافع نظام گره خورده است نباید در نطق های پیش از دستور طرح و به چالش کشیده شود بلکه ماهیت تحقیق و تفحص درباره دیوان داوری لاهه باید به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد.

عسگری نماینده مشهد در پایان خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل نود اظهارات آقایان سید احمدی موسوی، علی احمدی و علاء الدین بروجردی را دریافت کرده و بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی آن را بررسی می کند و با توجه به مصلحت نظام و کشور و ملت درباره آن تصمیم خواهد گرفت.