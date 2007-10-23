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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

یاری به جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌آید

داریوش یاری با فیلم داستانی "میخانه سبز" در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام کرد یاری کارگردان فیلم هایی چون "دخیل" و "خانه کجاست؟" امسال با فیلم داستانی 18 دقیقه ای "میخانه سبز" در جشنواره حضور دارد.

در خلاصه داستان فیلم آمده: خیال عشق پسرک را به گورستان می کشد و گورستان بهانه ای می شود برای دیدن آقای زمانی و ... این فیلم داستانی در بخش مسابقه نگاه ملی بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با 70 فیلم دیگر رقابت می کند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به فیلمنامه نویس و تدوینگر یاری، فیلمبردار فریدون شیردل به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اشاره کرد. بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان ماه 86 در تهران و همزمان در هفت استان کشور برگزار می شود.

کد مطلب 573589

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