به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام کرد یاری کارگردان فیلم هایی چون "دخیل" و "خانه کجاست؟" امسال با فیلم داستانی 18 دقیقه ای "میخانه سبز" در جشنواره حضور دارد.

در خلاصه داستان فیلم آمده: خیال عشق پسرک را به گورستان می کشد و گورستان بهانه ای می شود برای دیدن آقای زمانی و ... این فیلم داستانی در بخش مسابقه نگاه ملی بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با 70 فیلم دیگر رقابت می کند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به فیلمنامه نویس و تدوینگر یاری، فیلمبردار فریدون شیردل به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اشاره کرد. بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان ماه 86 در تهران و همزمان در هفت استان کشور برگزار می شود.