ایران در شاخص های سلامت جزو کشورهای موفق منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکران، در بازگشت از پنجاه و چهارمین اجلاس منطقه مدیترانه شرقی (امرو) سازمان جهانی بهداشت که در کشور آفریقایی مصر برگزار شد، به تشریح دستاوردهای این اجلاس پرداخت.

وی با بیان اینکه افتتاحیه این اجلاس توسط هیات جمهوری اسلامی صورت گرفت، گفت: در این اجلاس، مطالب مربوط به مباحث سلامت منطقه عنوان و در نطق ابتدایی اهمیت تحقیق در نظام سلامت مطرح شد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه دراجلاس پنجاه وچهارم، بحث ‌هایی درباره GIS و نمایشگرهای جغرافیایی امکانات سلامت مطرح شد، افزود: همچنین در مورد بیماریهای ویروسی جدید که حدود یک دهه در منطقه امرو شیوع پیدا کرده و نگرانیهای بسیاری نیز به دنبال داشته است، بحث و تبادل نظر شد.

لنکرانی با بیان اینکه در ملاقات‌ های دو جانبه، تبادل اطلاعات و ارتباطات بهداشتی و درمانی بین کشورها مطرح شد، اذعان داشت: حتی با کشورهایی که در این چند سال اخیر ارتباط کمتری داشتیم مانند مصر توافق جهت تبادل متخصصان و تجربه بین دو کشور صورت گرفت که بزودی نیز هیاتی از مصر برای بازدید از توانمندهای ایران به کشور ما سفر می ‌کنند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: کشور ما قدرتمندی ‌های قابل توجهی دارد به طوری که مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، ایران را دارای قوی ‌ترین زیر ساخت‌ سلامت عنوان کرده و دستاوردهای ما برای آنها قابل توجه بوده است.

لنکرانی افزود: جایگاه ایران در خصوص شاخص ‌های مربوط به طول عمر، کاهش مرگ و میر نوزادان، کودکان زیر 5 سال و مادران باردار جزو کشورهای موفق منطقه محسوب می ‌شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین در رابطه با شاخص مرگ و میر مادران باردار در سال 85 نسبت به 83، 25 درصد کاهش و شاخص مرگ و میر نوزادان نیز حدود 20 درصد کاهش داشته است.

وی با طرح این موضوع که در این اجلاس در تمامی موضوعات، نظرات کارشناسی خود را مطرح کردیم، افزود: به لحاظ اینکه عضو کمیته تدوین قطعنامه بودیم، در متن قطعنامه پایان اجلاس اغلب نظراتمان را اعمال کردیم.

لنکرانی با بیان اینکه توانمندی ‌های ما در عرصه ‌های مختلف مانند مراقبت‌ های اولیه بهداشتی، پزشک خانواده و کنترل بیماریها برای کشورهای دیگر جالب بود، ‌گفت: همچنین کشور ما کنترل آنفلوآنزای پرندگان توسط کشورمصر را به عنوان یک مدل قابل توجه دنبال می ‌کند و در این زمینه تبادل تجربیات صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه کشور ما درباره شاخص ‌های حوادث باید تلاش زیادی انجام دهد، افزود: در منطقه امرو، ایران در شاخص عدالت در سلامت جزو کشورهای متوسط محسوب شده اما اتفاق مهم این است که در دو سال گذشته در این شاخص، شاهد بهبودی زیادی بوده ‌ایم.

لنکرانی تصریح کرد: یکی از مشکلات مطرح شده در اجلاس امسال، بحث عدم ثبات و پشتوانه تخصصی لازم در مدیریت نظام سلامت در برخی از کشورهاست که به نظر می‌آید که در برخی از کشورها باعث بحران‌هایی نیز شده که مورد توجه مدیر منطقه امرو سازمان جهانی بهداشت بود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اخیرا منطقه ما دچار بحران ‌های طبیعی سیل و زلزله از جمله طوفان گونو شده است، گفت: نوع این اتفاق در کشورهای مختلف متفاوت بود با وجود اینکه حجم مشکل در ایران کم نبود اما مرگ و میر کشور ما کمتر از 20 نفر گزارش شد. این در صورتی است که در برخی از کشورها که جمعیت آنها به نسبت کمتر از ما هستند، بیش از 100 نفر و در برخی دیگر بالای 500 نفر مرگ و میر گزارش شد.

لنکرانی همچنین به برگزاری اجلاسی در تهران با موضوع پژوهش و سلامت اشاره کرد و افزود: این اجلاس که از 28 آبان ماه جاری به مدت سه روز برگزار خواهد شد، بر پژوهش‌ های سلامت محور و کسب آمادگی برای اجلاس جهانی 2008 در پایتخت کشور مالی، تاکید دارد.