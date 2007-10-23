شرایط برای حل موضوع هسته ای ایران مهیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، "ماسیمو دالما" معتقد است که باید تلاش ها برای حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران ادامه یابد.

این مقام ایتالیایی که در آستانه مذاکرات "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با "سعید جلیلی" دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، با مجله "Limes" گفتگو می کرد، افزود: "تنها راه حقیقی راه مذاکرات است که ضمناً بحث فشار بر ایران را هم حذف نمی کند. لازم است که برای یافتن راه حل سیاسی- دیپلماتیک تلاش شود".

وی با اعلام اینکه برای حل مسئله پرونده هسته ای شرایط مهیاست، تاکید کرد: "ما منتظر راهکار، توضیح و پیشنهاداتی (از سوی ایران) هستیم و نه تبلیغ که به آغاز مذاکرات جدی کمکی نمی کند".

وی معتقد است که باید تمامی تدابیر لازم را برای رفع امکان بروز جنگ اتخاذ کرد.

دالما افزود: "به اندازه کافی جنگ در دنیا وجود دارد و نباید به آن افزوده شود".

وی همچنین گفت که نگرانی های برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در خصوص موضوع هسته ای ایران را درک می کند، اما ابراز عقیده کرد که باید از هر گونه اقدام نظامی علیه تهران به این سبب که این امر منتهی به بن بست خواهد شد، دوری کرد.

کوشنر ماه گذشته در یک مصاحبه زنده تلویزیونی در خصوص برخورد با موضوع هسته ای ایران، گفت:"ما باید برای بدترین شرایط یعنی جنگ آماده باشیم".

دالما همچنین بر این باور است که اقدام نظامی علیه ایران ناامنی را در تمامی دنیا افزایش خواهد داد و پیامدهای فاجعه باری را در پی خواهد داشت .

به گفته وی این امرهمچنین سبب افزایش تروریسم در جهان خواهد شد.

به عقیده وزیر خارجه ایتالیا فشار بر ایران می تواند روند صلح خاورمیانه را با مشکل رو به رو ساخته و رژیم اسرائیل را به خطر اندازد.