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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

میلانی در گفتگو با مهر:

اهمیت "ایدز" مرا به تلویزیون کشاند

اهمیت "ایدز" مرا به تلویزیون کشاند

تهمینه میلانی که به زودی نخستین مجموعه تلویزیونی خود "کلوپ یاران مثبت" را با موضوع بیماران ایدز می‌سازد، اهمیت موضوع ایدز را عامل اصلی گرایش خود به تلویزیون عنوان کرد.

این فیلمساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انگیزه خود از ساخت مجموعه تلویزیونی "کلوپ یاران مثبت" گفت: "من کارگردان سینما هستم و تمایل دارم در این عرصه فعالیت کنم؛ ولی اهمیت موضوع ایدز مرا بر آن داشت تا ساخت سریالی با این موضوع را در دست بگیرم."

میلانی درباره اینکه چرا برای این موضوع مدیون تلویزیون را انتخاب کرده و در قالب اثری سینمایی به آن نپرداخته گفت: "سینما مخاطب محدود دارد، در حالی که مخاطب تلویزیون میلیونی است و تو با طیف وسیع مخاطبان رو به رو هستی. ایدز هم موضوعی است که همگان باید از آن مطلع باشند و سریال تلویزیونی بهترین وسیله برای این منظور است."

وی ساختار سریال خود را اپیزودیک معرفی کرد و گفت: "در این سریال 13 داستان مجزا با موضوع ایدز روایت می شود و قصدم بر این است در قالب داستان هایی جذاب این موضوع را به تصویر بکشم. در واقع مجموعه "کلوپ یاران مثبت" اثری است علمی و آموزشی با بیانی جذاب."

میلانی از دکتر مینو محرز رئیس کل مرکز تحقیقات HIV به عنوان مشاور خود در زمینه نگارش فیلمنامه نام برد و تصریح کرد: "نگارش فیلمنامه تا اسفندماه امسال به پایان می رسد و پس از آن قصد دارم از فروردین ماه تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی را شروع کنم."

وی در پایان از دکتر محرز که در زمینه تحقیق و نگارش فیلمنامه به او کمک کرده قدردانی کرد. میلانی فیلم سینمایی "تسویه حساب" را آماده اکران و پروژه سینمایی "سوپراستار" را در مرحله پیش تولید دارد.

کد مطلب 573638

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