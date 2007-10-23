به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد رئیس مرکز فرهنگی هنری نوجوانان تهران از هشتم آبان‌ماه به عنوان روز ملی نوجوان نام برد و افزود: "در این روز نوجوانان منتخب و برگزیده با رهبر معظم انقلاب دیدار و با حضور در مرقد امام خمینی (ره) با آرمان‌های آن امام بزرگوار تجدید میثاق می‌کنند."

شریفی روز دوم هفته نوجوان را "نوجوان و رسانه‌های پویا" عنوان کرد و گفت: "بررسی موضوعات مرتبط با نوجوانی در رسانه‌ها و برگزاری میهمانی ویژه خبرنگاران این حوزه برنامه این روز و هدف از آن انتقال پیام نوجوانان به مسئولین است. 10 آبان روز "نوجوان و هنر" نامگذاری شده که در این روز نوجوانان از موزه هنرهای معاصر بازدید می‌کنند و سینماهای وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای تماشای فیلم برای نوجوانان و خانوادهایشان در این روز رایگان است."

وی از ساخت سرود ملی نوجوانان خبر داد و گفت: "امیدواریم پس از رایزنی‌‌ها ارکستر ملی در عرشه خلیج فارس نواخته شود." رئیس مرکز فرهنگی هنری نوجوانان یازدهم آبان‌ماه را روز "نوجوان، علم، ادب و اندیشه" معرفی کرد و یادآور شد: "هفت عصرانه با موضوعات علم و اندیشه در هفت فرهنگسرا با حضور اندیشمندان و نوجوانان برگزار می‌شود."

مدیر فرهنگی هنری منطقه 12 روز پنجم هفته ملی نوجوان را "نوجوان و ورزش" برشمرد و تصریح کرد: "اجرای 22 هنگ دوچرخه‌سواری با هدف رساندن پیام مرکز نوجوان در چهار نقطه شمال، جنوب، شرق و غرب تهران و برپایی مسابقه بزرگ ماهیگیری در دریاچه مرکز نوجوان از برنامه‌های این روز است."

وی 13 آبان را "روز دانش‌آموز ایرانی" اعلام کرد و اظهار داشت: "برگزاری جشن بزرگ و اختتامیه هفته ملی نوجوان در یکی از ورزشگاههای بزرگ شهر تهران از برنامه‌هایی است که با محتوای فرهنگی هنری در این روز انجام می‌شود. 14 آبان روز "نوجوان و فرهنگ انتظار" است که در این روز نوجوانان به مسجد مقدس جمکران عزیمت و برای ظهور امام عصر (عج) نیایش می‌کنند."

رئیس مرکز فرهنگی هنری نوجوانان در پایان ایجاد بسترهای ارزشمند هنری و مشارکت نوجوانان در ترسیم و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری را از دیگر اهداف برپایی این هفته اعلام کرد. شریفی از همکاری سازمان و بسیج دانش‌آموزی در اجرای برنامه‌های هفته ملی نوجوان خبر داد و یادآور شد این مراسم از هشت تا 14 آبان برگزار می‌شود.