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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۳۳

برنامه‌های "هفته ملی نوجوان" اعلام شد

هفته ملی نوجوانان با هدف توجه به هویت نوجوانان و جلب نگا ه اجتماع و مسئولین به این عرصه از هشت تا 14 آبان‌ماه از سوی مرکز فرهنگی هنری نوجوانان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد رئیس مرکز فرهنگی هنری نوجوانان تهران از هشتم آبان‌ماه به عنوان روز ملی نوجوان نام برد و افزود: "در این روز نوجوانان منتخب و برگزیده با رهبر معظم انقلاب دیدار و با حضور در مرقد امام خمینی (ره) با آرمان‌های آن امام بزرگوار تجدید میثاق می‌کنند."

شریفی روز دوم هفته نوجوان را "نوجوان و رسانه‌های پویا" عنوان کرد و گفت: "بررسی موضوعات مرتبط با نوجوانی در رسانه‌ها و برگزاری میهمانی ویژه خبرنگاران این حوزه برنامه این روز و هدف از آن انتقال پیام نوجوانان به مسئولین است. 10 آبان روز "نوجوان و هنر" نامگذاری شده که در این روز نوجوانان از موزه هنرهای معاصر بازدید می‌کنند و سینماهای وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای تماشای فیلم برای نوجوانان و خانوادهایشان در این روز رایگان است."

وی از ساخت سرود ملی نوجوانان خبر داد و گفت: "امیدواریم پس از رایزنی‌‌ها ارکستر ملی در عرشه خلیج فارس نواخته شود." رئیس مرکز فرهنگی هنری نوجوانان یازدهم آبان‌ماه را روز "نوجوان، علم، ادب و اندیشه" معرفی کرد و یادآور شد: "هفت عصرانه با موضوعات علم و اندیشه در هفت فرهنگسرا با حضور اندیشمندان و نوجوانان برگزار می‌شود."

مدیر فرهنگی هنری منطقه 12 روز پنجم هفته ملی نوجوان را "نوجوان و ورزش" برشمرد و تصریح کرد: "اجرای 22 هنگ دوچرخه‌سواری با هدف رساندن پیام مرکز نوجوان در چهار نقطه شمال، جنوب، شرق و غرب تهران و برپایی مسابقه بزرگ ماهیگیری در دریاچه مرکز نوجوان از برنامه‌های این روز است."

وی 13 آبان را "روز دانش‌آموز ایرانی" اعلام کرد و اظهار داشت: "برگزاری جشن بزرگ و اختتامیه هفته ملی نوجوان در یکی از ورزشگاههای بزرگ شهر تهران از برنامه‌هایی است که با محتوای فرهنگی هنری در این روز انجام می‌شود. 14 آبان روز "نوجوان و فرهنگ انتظار" است که در این روز نوجوانان به مسجد مقدس جمکران عزیمت و برای ظهور امام عصر (عج) نیایش می‌کنند."

رئیس مرکز فرهنگی هنری نوجوانان در پایان ایجاد بسترهای ارزشمند هنری و مشارکت نوجوانان در ترسیم و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری را از دیگر اهداف برپایی این هفته اعلام کرد. شریفی از همکاری سازمان و بسیج دانش‌آموزی در اجرای برنامه‌های هفته ملی نوجوان خبر داد و یادآور شد این مراسم از هشت تا 14 آبان برگزار می‌شود.

کد مطلب 573666

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