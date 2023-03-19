علی مستوفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وجود پتانسیلها و ظرفیتهای خراسان شمالی بحث گردشگری از جمله جاذبههای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی، این استان را بهعنوان استان مکمل و جایگزین استانهای مازندران و مشهد در سفرهای نوروزی تبدیل کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی ادامه داد: در این راستا این ادارهکل بهمنظور رفاه حال مسافران، گردشگران و ارائه خدمات شایسته و مطلوبتر در ایام نوروز ۱۴۰۲ نسبت به اجرای برنامههای متنوع اقدام کرده است.
مستوفیان گفت: آئینهای نوروزگاه همهروزه با اجرای بازیهای بومی و محلی، مسابقات ورزشی، موسیقی سنتی و رقص محلی، برپایی سیاهچادر، بازارچههای صنایعدستی و سوغات میزبان علاقهمندان، مسافران و گردشگران هستند.
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